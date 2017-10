Annonse:

BEDRE LEVEKÅR: Bedre barnevern, bedre hjemmesykepleie og flere pedagoger og skal bidra til bedre levekår i Arendal. Det har rådmann Harald Danielsen lagt vekt på i sitt budsjettforslag som ble presentert for formannskapet forrige mandag. Her sammen med ordfører Robert Cornels Nordli. Foto: Helene Walle

Satser på langsiktig økning

Fakta: Budsjettforslaget Dette er noen av tiltakene som får tilskudd i budsjettplanen for 2018-2021: Utvidelse av drift på Madshaven: 3,5 millioner kroner

«Livsglede for eldre»: 0,2 millioner kroner

Legevakten, overlege i 70 prosent stilling: en million kroner

Redusert ramme til NAV knyttet til flyktninger: en million kroner

Effektivisering sosialhjelp: en million kroner

Økte inntekter ved bosetting enslige mindreårige: to millioner kroner

Motbakkefestivalen: 0,2 millioner kroner

Frikjøp kriseteam: 0,15 millioner kroner

Tilsynsføreordningen: 0,3 millioner kroner

Helsesøster 50 prosent stilling: 0,3 millioner kroner

Økt vederlag institusjon: en million kroner

Gode pasientforløp: 0,3 millioner kroner i 2018 og 0,2 millioner kroner i 2019

Etablering av to dobbeltrom og opprettholdelse av pleiefaktor ed Færvik og Røed Bo og omsorgssenter: 2,6 millioner kroner fra 2020

Styrking årsverk Ellengård: 0,6 millioner kroner

Ellengård, utskifting av arbeidsbiler: 0,3 millioner kroner i 2018 og 2021

Opptrappingsplan fysio- og ergoterapitjenesten- barn og overvekt: 0,1 millioner kroner

Tidlig innsats: 0,6 millioner kroner i 2018 og en million kroner fra 2019

Kulturhistorisk senter: 0,6 millioner kroner Rådmannen anbefaler politikerne å vedta flere leasing-biler, flere PC-er og flere lærlinger med en jevn økning fra 2018 til 2021. Mer til tjenestene barnevern, lærlinger og tidlig innsats for barn og unge i de neste fire årene, ber rådmannen politikerne vedta. Mer til eldre

Antall eldre i kommunen øker, mens barnehagebarn de senere årene har dalt. Derfor er det nå foreslått at midler til eldreomsorgen øker mens rammene til barnehager trappes ned. Rådmannen foreslo likevel for administrasjonsutvalget sist mandag at seniordager skulle tas ut av budsjettet fra 2019, noe kommunen vil spare 3,2 millioner kroner på. Ordningen gir de over 62 år noen ekstra fridager i året. Politikerne ønsket ikke å fjerne ordningen på tross av rådmannens forslag. Flere PCer

Skoler og barnehager i Arendal kan få 3,3 millioner kroner i 2018 som skal gå til innkjøp av flere elev- PCer og ipad som brukes i undervisning. I 2019 kan midlene øke til 6,6 millioner kroner. Spesialundervisningen i skolen trappes ned gradvis fram mot 2021. Politikerne er mer opptatte av tidlig innsats og at pedagogtettheten styrkes, og håper dette kan være med på å begrense behovet for spesialundervisning senere i skolen. 3,3 millioner kroner foreslås gitt til å øke pedagogtettheten. Skoleskyss blir også styrket i handlingsplanen, med 1,8 millioner kroner. Lærlinger

Elever mellom 16 og 18 år som faller ut av videregående skole gjøres til et satsningsområde i rådmannens forslag til budsjett. En million kroner i 2018 er satt av til dette. Utover handlingsperioden vil det økes til 2,4 millioner kroner og fem millioner kroner. Lærlinger er noe rådmannen vil satse videre på, og øker midlene med to millioner kroner på dette i 2018. I 2019-2021 foreslås det økt til 4,7 og åtte millioner kroner. Barnevern

Barnevernet i Arendal har vært i full krise hvor tilbudet til de svake i samfunnet ikke har vært godt nok. Et stort arbeid er allerede lagt ned i å øke bemanningen, bedre arbeidsmiljøet og få bedre rutiner. Rådmannen foreslår likevel en videre satsning. Seks millioner kroner mer i 2018, i tillegg til de 1,1 millioner kronene som ble lagt til grunn i forrige handlingsplan. Styrkningen øker utover i perioden med henholdsvis syv, åtte og ti millioner kroner fordelt på 2019, 2020 og 2021. Psykisk helse

Psykisk helse i kommunen foreslås styrket med 1,3 millioner kroner i 2018, 1,95 millioner kroner i 2019 og 2,6 millioner kroner i 2020 og 2021. Det er også lagt inn 1,3 millioner kroner til satsning på arbeid mot rus i 2018. Det foreslås økt til 3,3 millioner kroner i 2021. Leasing

Hjemmesykepleien er styrket med ytteligere to millioner kroner, i tillegg til de fire millioner kronene som ble vedtatt i handlingsplanen for 2017-2020. Politikerne har sett et behov for leasingbiler i hjemmesykepleien på grunn av den økte bemanningen, og har satt av midler til dette. 800.000 kroner i 2018 er satt av til bilene med en økning fra 1,2 til 1,9 millioner kroner utover perioden. I 2020 opphører statlige midler til dagaktivitetstilbud i hjemmesykepleien. Rådmannen foreslår å øke den kommunale rammen med fire millioner kroner fra 2020 til for å kunne fortsette dagtilbudet. Budsjettforslaget har vært til behandling i administrasjonsutvalget og formannskapet, og skal videre til behandling i bystyret.

