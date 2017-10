Satser på elbiler og -sykler

Annonse:

Ordfører klippet båndet og ønsket velkommen til ny elbilpool i Arendal kommune.

29.september ble det lansert helt nye elbiler til bruk for ansatte på Arendal rådhus. Flere elbiler og elsykler til kommunen har også vært en hjertesak for klima- og miljørådgiver Ragnhild Hammer.

– Dette er absolutt noe som har vært etterspurt. Det er mange som vet at jeg har jobbet for dette lenge, som har kommet bort til meg og spurt når det skjer. Jeg håper dette blir brukt så mye at vi må ha mer, smiler hun.

Forhåpentligvis kan det også smitte over på deres private bruk, synes klima- og miljørådgiveren.

Utvikling

Ordfører Robert Cornels Norli er stolt over at kommunen har innført tiltaket om elbilpool, en ordning som baserer seg på et intranettsystem i kommunen der de ansatte kan sjekke tilgjengeligheten på bilene, og reservere til for eksempel møter utenfor kontoret.

– Dette er ordentlige elbiler. Teknologien har heldigvis gått litt fremover, sier ordføreren, og henviser til tidligere elbiler som har vært i bruk hvor man blant annet ikke kunne bruke klimaanlegg eller radio.

Mye jobb



– Det har vært mye arbeid. Dette er noe som har vært helt nytt for oss, men det har vært mange flinke som har bidratt til at vi skal få dette i havn, sier ordføreren.

Han kjører selv elbil, og har stort sett kun hatt positive erfaringer. Det er en hendelse for et par år siden han husker godt ennå.

– Det var den gangen det kom så mye snøvær, og jeg stod i kø på E18 Nedenes. Jeg hadde klimaanlegg og viskere på fullt, og når pilen dalte mot null ble jeg ganske panisk. Jeg fikk heldigvis tatt en hurtigladning i Grimstad før jeg kjørte videre, men det er den lengste turen jeg har hatt til Kristiansand noen gang, ler han.

For ordføreren er det viktig at flere ansatte får erfaring med elbiler.

– Det er nok utrygt for mange i starten, men vi har et servicekontor som kan bistå med veiledning og en trygg start for de mange som skal på sin første reise med elbil, sier klima- og miljørådgivere Hammer.

Stor utgift

– Transport har vært den største utgiften på rådhuset, så nå er målet å få ned utslipp fra egen drift, sier klima- og miljørådgiveren.

De har hatt en egen bilgruppe som har sett gjennom bilbruken i kommunen de siste to årene, og denne analyseringen har gjort at det har blitt mye enklere å sette inn tiltak, mener Hammer.

– Vi har analysert bilbruken i kommunen, og har funnet ut at førti var det riktige tallet. Så får vi se om ikke vi må utvide mer etter hvert, sier hun.

Utslipp

Den nye ordningen er med på å bidra til å redusere CO2 utslippet, men også til å redusere transportutgifter og transport med egen bil. Hammer håper at elbilpoolen vil ha en ringvirkning.

– Jeg håper at flere og flere vil bli glad i elbiler, og foretrekke det fremfor vanlige biler. Kanskje de også etter hvert bytter over til elbil på privaten, smiler Hammer.

Siden de ansatte på rådhuset kommer til å bruke elbiler i arbeid, er det sannsynlig at flere vil sykle, gå eller ta buss eller ferge til jobb i stedet for å ta privatbilen.

– De sparer både bensinpenger, parkeringspenger og miljøet på å komme seg til jobb på andre måter så lenge de har biler tilgjengelige her, så det håper og tror jeg at mange kommer til å endre på, sier Hammer.

Elsykler

Arendal kommune har søkt og mottatt støtte fra den statlige støtteordningen Klimasats til ti elsykler til ansatte. Disse er delt ut til seks ulike tjenester; helsesøstre, Forebyggende ungdomsteam, hjemmetjenesten i Sentrum og på Solborg, Enhet for psykisk helse og rus, innsatsteam på Myratunet og Neskilen bofellesskap.

– Spesielt helsesøstrene ble veldig glad for elsyklene. De fikk tre stykker og kommer til å bruke dem til blant annet hjemmebesøk. De ble så glade når de oppdaget at vekten akkurat fikk plass i kurven på elsyklene, ler Hammer.

Flere

I tillegg økes antall elbiler i tjeneste fra ti til førti. Disse bilene blir brukt i vanlig tjeneste som hjemmehjelp og andre tjenester. Både elsykler og biler skal bidra til mindre utslipp av CO2 og mindre bruk av privatbil.

– Vi er ikke blind for de kjøreforholdene som er her. Vi skal ha en bilpool som dimensjonerer klimaet vi har, men det skal være så miljøvennlig som mulig, sier ordføreren, som legger til at mange opplever at disse bilene er bedre enn vanlig tohjulstrekkere.

Elbilene som er av type Nissan Leaf har ifølge Fredrik Krabbe-Knudsen fra Gromstad Motor Stoa en realistisk rekkevidde på 17-18 mil.

– Det er selvfølgelig veldig avhengig av vær og last, sier han.