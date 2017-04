Sa opp jobben for å fikse for andre

Hennie Nilsen valgte bort dokumenter og startet sitt eget firma i Arendal for å hjelpe andre.

Tidligere har hun både drevet kafé og butikk og trivdes godt med det. Etter noen års opphold på et kontor relatert til oljenæringen bestemte Nilsen seg rundt jul i fjor for å ta skrittet fullt ut, si opp jobben og starte for seg selv med noe helt annet. 47-åringens ferske firma «Fru Fiks» var en realitet i slutten av mars, en bedrift som har som mål om hjelpe andre med alt fra hverdagslige gjøremål til kaffekos.

–Det handler om at jeg har lyst til å bety noe. Ikke bare sørge for at dokumenter går gjennom og at leverandører blir kvalifisert. Hvor er hjertet i det? spør hun.

Vekst og økning i prosent er vel å bra, men det å være noe for noen gir Nilsen mye, ifølge henne selv.

–Jeg har stor glede av å få en tilbakemelding som er knyttet til det jeg har gjort og ikke bare at jeg er flink. Det å se at jeg skaper en endring hos mennesker og de blir glade er utrolig givende, sier hun.

Vårlige oppdrag

Håpet er å få mange henvendelser fra folk som har behov for å stelle hagen pen til sommersesongen nå som det er midt i sesongen for det. Selv synes hun det er å komme i kontakt med elementene å ligge å grave i et blomsterbed og å kunne tjene noen kroner på det samtidig er håpet.

–Det er mange som liker å gjøre det, men de har ikke tid. Kanskje de ikke rekker over fordi de har for store hager og de blir for gamle og da er det deilig å ha noen å kunne ringe til som er glad i å jobbe, sier hun.

Mor inspirerte

–Det ligger jo litt i tiden det med å vise litt omsorg og det å bety noe for noen og det å få jobbe med hjertet, sier hun.

Ifølge Nilsen kom ideen sakte sigende etter en biltur med sin mor og noen av hennes hyggelige venninner, der hun fikk høre at hun burde bli besøksvenn og at folk ville sitte å vente på henne til hun kom.

–Så bare sånn, ledsager, ja kanskje det hadde vært noe. Så ble ideen litt stor, hva skal jeg kalle meg og hva skal jeg lever og hvor skal jeg levere, forteller hun.

Mens folk reagerte rundt henne om at hun skulle si opp jobben med å si at det kunne hun jo ikke bare gjøre, men det kunne hun. Gjennom tiden på kontor har hun sett etter andre jobber, men markedet er snevert i Arendal sammenlignet med eksempelvis Oslo.

–Det får bære eller briste. Jeg satser og så får vi se, sier hun.

Kjøre på

Mens andre som sier opp jobben eller mister den blir fanget opp av det offentlige gjennom Nav, bestemte Nilsen seg for å kjøre på for fullt fra første stund.

–Det er veldig lett å lene seg tilbake nå og tenke at det er deilig med litt fri og kos, men plutselig kommer sommeren og så er det ikke noe som skjer og så kommer høsten, sier hun.

Målet er å få på plass referanser for «Fru Fiks» for å bygge et godt omdømme så raskt som mulig. Hun utelukker ikke at hun vil oppsøke Nav for orientere seg i mulighetene som etablerer, men å lykkes alene gjør noe med selvtilfredsheten. Det å fikse det selv.

–Jeg er en hyggelig person, jeg er arbeidsom, snill og grei og alt dette og så kjenner jeg jo mennesker jeg håper hjelper meg videre i nettverket jeg har. Jeg må begynne sakte men sikkert og vet jeg har lønn i noen måneder og da kan jeg bygge opp det jeg trenger så jeg ikke trenger å gå via Nav og systemet der, sier hun.

«Fru Fiks»

Navnet på firmaet var det Celiné Thommesen som kom da Nilsen var på drodlebesøk om designet til nettsider og profilering for det hun kaller hjertegode tjenester. Mens den eldre generasjonen trenger en handymann til å fikse opp i ting, snakker den yngre om å være glade i hverandre.

–Den generasjonen snakker ikke det språket. Det er det vi som gjør. De trenger en mann, en de kan ringe til og en som kan fikse. Alle eldre damer har en de ringer til og han er veldig ofte en mann, men behovet nå er mer å ha noen prate med. Å ha noen du er trygg på og tillit til, som kan komme hjem til deg og hjelpe deg ut av ensomheten, sier hun.

Hun mener det er mye ensomhet i samfunnet i dag og ønsker å kunne tilby tjenestene sine som en hyggelig og stabil person i livene deres.

Har kontakter

Klargjøring av hager, hekktrimming, plenklipp, beskjæring, luking, vanning, bæring av hagemøbler, ledsagertjenste til legebesøket, handletur i butikken, husarbeid, kaffekos og hyggelig prat, en tur på kafé, en biltur, en utflukt, en kinotur, galleribesøk og blåturer. Det er bare noen av tjenestene Nilsen vil tilby sine kunder. Hun kan imidlertid ikke alt, men har løsninger for det meste.

–Jeg kan ikke gjøre alt, men da kan jeg tilknytte mennesker som kan hjelpe. Det er jeg i ferd med å gjøre nå og er litt på markedet for å finne samarbeidspartnere, sier hun.

På større hagearbeid ser hun for seg å kunne bistå med å finne frem til mennesker som kan hjelpe til for å få jobben gjort.

–Enkle snekkerting kan jeg gjøre, men ikke for eksempel bygge fundamenter eller hagemurer. Jeg tror ikke det er det som er behovet heller for de som er i min referansegruppe, sier hun.

Flere målgrupper

For ledsagerbiten er hennes hovedmålgruppe eldre mennesker. Ofte har de gamle barn som ikke kan stille opp midt på dagen for å følge sin gamle mor til lege, frisør eller tannlege.

–Så får de den dårlige samvittigheten om at de ikke kan hjelpe i dag heller. Det å sende mammaen sin i taxi vet du jo ikke alltid hvordan er. Det kan være en hyggelig sjåfør som hjelper deg helt frem, eller den som bare sitter i bilen og så må du ordne alt selv, sier hun.

Når det kommer til å hjelpe til med andres hager og hagearbeid har hun langt bredere målgruppe.

–Det er hagearbeid jeg har lyst å gå i gang med nå som det er sesong, og så blir det mer ledsagertjenester på vinteren, sier hun.

Glad i mennesker

Nilsen forteller at hun har mye på hjertet, mange gode historier og er glad i mennesker. Det er det som er drivkraften som ligger under forretningsidéen.

–Jeg er veldig glad i mennesker og jeg bryr meg om at de har det bra, sier hun.

Nilsen er likevel oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er slik at alle mennesker vil komme overens med henne og motsatt og har derfor en åpning for å treffe sine potensielle kunder for å bli kjent og finne ut av det.

–Jeg tror nok mange vil kontakte meg fordi de har hørt at en annen var fornøyd. Det er litt det å høre på en du kjenner godt, sier hun.