Ryddet 400 kilo søppel fra Barbu-elva

– Helt vanvittig hva vi fant, sier lederen i Naturvernforbundet.

Lørdag 22. juni møtte et trettitalls dugnadsglade arendalitter opp til søppelrydding i Barbu-elva.

Metall og plast

– Det ble mellom 400 og 500 kilo med plast og søppel, forteller Morten Tveit fra Naturvernforbundet etter aksjonen.

– Ergometersykkel, vanlig sykkel, handlevogner, en haug med plastposer, flasker og så videre, ramser han opp.

Ørret

Det har tidligere vært arrangert flere opprydningsaksjoner. Hans Nikolai Terjesen var til stede under vårens opprydningsaksjon. Han er også en av dem som tidligere har meldt om både madrasser og plankebiter som flyter nedover i elva. Terjesen har snakket varmt om å holde elva åpen og søppelfri sånn at ørreten skal komme seg oppover elva for å gyte.

Naturvernforbundet håper aksjonen vil få politikerne til å få øynene opp for hvor viktig elv er som gytebekk, og at det også vil bli mer fokus på å løfte elva frem gjennom å legge ei helhetlig turløype fra Barbuelva og opp til Kuben museum og arkiv.

Forsinket

I Barbu hvor elva renner ut pågår nå et travelt arbeid for å få ferdigstilt arbeidet med å danne et godt utløp for elva og anlegge parken mellom MacGregorbygget og Barbublokkene. Bredden langs munningen er steinsatt og brygger er i ferd med å ta form. Broa som skal gå over elva er imidlertid ikke på plass, til tross for at arbeidet skulle vært ferdigstilt 28. april. Overingeniør Hilde Aasheim i Arendal kommune har tidligere fortalt at det er geotekniske utfordringer som har gjort at arbeidet med en prislapp på mellom 25 og 35 millioner ikke er blitt ferdig innen fristen.