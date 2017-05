Rosaruss på Hisøy

Annonse:

I Portveien barnehage er i år seks rosaruss døpt og klare for feiring.

– Som alle år tidligere er årets førskolebarn rosaruss. Barna blir døpt og får russeluer av barnehagen i en svært viktig og høytidelig seremoni. De har mange oppgaver som gir knuter i lua, de får egne russekort, drar på russetreff og møter andre russ og overnatter i barnehagen. Å være rosaruss er en stor opplevelse som barna husker lenge etter at de har sluttet i barnehagen, forteller styrer i barnehagen Solveig Woie Christiansen.

Årets russebarn er Otto «Hamburger» Smedsaas, Erik «Charmander Evensen, Jon «Seigmann» Notland Nilsen, Sukrut «Burger» Reddy Cenkeramaddi, Teodor «Pikachu» Bassanese Flateland og Elias «Kapteinen» Synnevåg.

Årets førskolebarn på Agderprosjektet. Et prosjekt som har som mål å utvikle og teste ut et pedagogisk førskoleopplegg basert på «lekbasert læring» De har fått ekstra mye førskoletid med språk, matematikk, selvregulering og sosial kompetanse som kjerneområder.

– Agderprosjektet har gjort at gruppen har blitt skikkelig sammensveiset, og veldig klare for skolen som neste stoppested! sier styreren.