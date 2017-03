Redningsskøyta på stø kurs tilbake til Barbu

Havnesjefen ber styret i Arendal Havn KF om å gå inn for å få Redningsselskapet tilbake.

Lokaler i forbindelse med Barbu fiskemottak kan igjen bli base for redningsskøyta RS Inge Steensland. Fem år etter at skøyta ble flyttet vekk fra Barbu til basen som i dag er på Havstad, har havneforetakets ledelse satt i gang et frieri for å få Redningsselskapet til å flytte tilbake igjen.

–Jeg er sikker på at et enstemmig styre går inn for det. Redningsselskapet kan få hele etasjen oppe ut fra det behovet de har og vi kan legge til rette for det, sier styreleder Jarl Steinar Odinsen, Arbeiderpartiet, i det kommunale havneforetaket Arendal Havn KF, til Arendals Tidende.

Oppgraderinger

I forbindelse med arbeidene med utvidelse av kaianlegget i Barbu ønsker havnesjefen å legge til rette for ombygging og utleie av andre etasje i fiskemottaket med langsiktig kontrakt. Redningsselskapet flyttet av ulike årsaker til lokaler på Havstad i 2012 og for å få selskapet til å legge basen tilbake til Barbu krever det investeringer og tilrettelegging av lokalene selskapet tidligere hadde i bygget, samt kaiområdet for å tilfredsstille dagens behov. Målsettingen er raskt å utarbeide tegninger for ombygging og inngå en leieavtale som sikrer at skøyta og selskapet vil operere ut fra Arendal i mange år frem i tid.

Blir mye bedre

Flåtsjef Webjørn Knudsen i Redningsselskapet er svært positiv til initiativet som er tatt fra havneforetaket.

–Vi ser på det som veldig positivt. Arendal Havn er en viktig og proff samarbeidspartner for Redningsselskapet, sier han.

Han mener det skjer mye positivt i området, som er bra for en base på fiskemottaket. Knudsen minner om at selskapet som er en humanitær organisasjon er avhengig av at samarbeidspartnere investerer og legger til rette.

Knudsen sier at selskapet økonomisk vil komme langt bedre ut ved å flytte tilbake til Barbu i oppgraderte lokaler fremfor å bli på Havstad. I tillegg mener han tjenestene blir mer tilgjengelig.

–Vi reduserer responstiden med cirka fem minutter fordi det ligger nærmere åpent farvann, sier han.

I januar i fjor måtte skøyta midlertidig flytte basen vekk fra Havstad på grunn av vanskelige isforhold i Tromøysund.

Neste år

Han er helt klar til å flytte basen og har et håp om at redningsskøyta er på plass i Barbu igjen fra neste år.

–Forhåpentligvis er vi på plass i nye lokaler neste år. Arendal trenger det og at Arendal Havn tenker stort og langsiktig setter vi veldig pris på, sier han.

Ifølge tall fra Redningsselskapets nettsted har skøyta RS Inge Steensland så langt i år assistert 17 personer og 25 fartøyer. I hele tjenesteperioden siden båten ble satt i operativ drift i 2010 har sju menneskeliv blitt reddet, 3.086 personer hjulpet og 2.485 fartøyer fått assistanse.

Havnestyret skal onsdag ettermiddag behandle saken som gir grønt lys til havneforetaket om å gå i gang med arbeidet for tilbakeflytting til Barbu for redningsskøyta.