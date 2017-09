Ny prøveordning for barnevern utenfor kontortid

Annonse:

Kristiansand og omegn skal bistå med akuttberedskapen til barnevernvakta i Arendal.

Samarbeidsavtalen bystyret vedtok i sitt septembermøte går ut på at barnevernvakta i Kristiansand skal ivareta akuttberedskapen for Arendal når barnevernvakta her er stengt. Grunnen til at en slik samarbeidsavtale så dagens lys, var at Arendal barnevernvakt har hatt for få ansatte, og at de har brutt arbeidsmiljøloven med å arbeide for mange timer.

– Vi driver ulovlig, og vi har en dyr ordning. Det må vi gjøre noe med, sa Nina Jentoft fra Arbeiderpartiet.

Få uttrykninger

Ordningen innebærer at det samarbeides om en tilkallingsliste knyttet til ansatte i barnevernstjenesten i Arendal ved behov for uttrykning på natt, dette for å opprettholde den lokale kunnskapen og kompetansen i kommunen. Avtalen er foreløpig kun en prøveordning. På grunn av at det kanskje kan komme ny barnevernlov etter nyttår, er det perioden satt fram til 31.desember, med en evaluering i midten av desember.

– Det er kanskje to eller tre uttrykninger per år i vårt område, og det er ikke så mye mer i Kristiansand heller. Den nye ordningen medfører en ressursutnyttelse, sier Maiken Messel fra Høyre.

Avtalen har mulighet for forlengelse, og allerede nå håper Jentoft på det. Hun legger vekt på at den første evalueringen vil være noe smal siden de ikke har hatt avtalen mer enn et par måneder når evalueringen finner sted.

Problem

– Barnevernet har vært et problemområde for oss i mange år. Dagens ordning er både ulovlig og dyr, så det er en veldig fin gest fra Kristiansand å hjelp oss. Vi har fått en billig ordning som vi ønsker hjertelig velkommen, sa Jon Askeland fra Arbeiderpartiet.

Arendal kommune betaler ti tusen kroner for administrativt arbeid i måneden, og 555 kroner per time ved akuttoppdrag. Med så få oppdrag som Arendal kommune har, legger Askeland vekt på at det ikke utgjør de store summene i løpet av et år. Dagens organisering av akuttberedskapen lar seg ikke gjennomføre med det antall ansatte tjenesten har i dag. Den medfører en stor belastning for de ansatte og er dyr for kommunen. En omlegging vil gi en vesentlig bedre utnyttelse av ressursene. Det innebærer at de ansatte med høy barnevernfaglig kompetanse vil være på jobb i det tidsrom det er mest hendelser. Det vil også sikre at fagleder kan ivareta kommunikasjon med samarbeidspartnere på en mye bedre måte enn i dag.

Samarbeidsavtalen ble enstemmig vedtatt torsdag.