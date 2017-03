Politisjefens råd ble korken på flaska

Høyres Erik Johan Tellefsen Lindøe er skuffet over at skjenketiden ikke blir utvidet.

Gjennom arbeidet med den alkoholpolitiske handlingsplanen for Arendal har den unge vararepresentanten i bystyret og utvalgsmedlemmet ivret for at utesteder i Arendal skal få skjenke pils til klokken 03. Torsdag behandlet bystyret spørsmålet om skjenketid, etter at forslaget til endring av forskriften har vært ute på høring. I oktober i fjor vedtok bystyret å innføre skjenking til kl. 03 i sommermåneden juli. Da var Lindøe fornøyd. Nå er han lite fornøyd.

– Jeg synes det er fryktelig skuffende! Etter vedtaket i høst tror jeg mange så frem til at politikerne i bystyret hadde tiltro til innbyggerne og at de kunne oppføre seg, sier han til Arendals Tidende.

Etter vedtaket i bystyret torsdag vil det fortsatt kun være lov til å skjenke til klokken 02, men det er gjort en åpning for at det kan søkes om dispensasjon fra regelen.

Les også: Nå kan han skåle til klokken 03 | Les også: Utelivsbransjen mener 18-åringer må lære å oppføre seg

Felles pilspolitikk

Han mener motargumentene som ble brukt i debatten i bystyret torsdag ikke holdt mål. Arbeiderpartiets leder og bystyrerepresentant Vanja Grut viste til blant annet at både Grimstad og Tvedestrand har lik skjenketid som Arendal, og at Arendal bør støtte opp om det. Hun tegnet et levende bilde av sjøfarere på øljakt nattestid fra nabokommunene som skal rekke en siste pils før kranene stenger. Flere av politikerne mente at den pilsen man ikke har fått før kl. 02, trenger man som oftest strengt tatt heller ikke å drikke. Det ble også fremført argumenter i bildet av at Arendal er en kommune med dårlige levekår og at mer skjenking ikke gjør det bedre.

– Politiet ble stadig henvist til, men bare på generelt grunnlag. De burde heller sett på hvordan det gikk i sommer da vi fikk prøvd en helg med utvidet skjenketid og det ikke førte til noe økning i vold eller andre ting. Det er synd med politikere uten tro på byen og tiltro til innbyggerne, sier Lindøe.

Les også: Utvalg sier nei til en time ekstra | Les også: Utelivet i Arendal: Bak festen

Hørte på politiet

Rådmannen anbefalte politikerne om ikke å røre skjenketiden med sterk vekt på høringssvaret fra politisjef Jan Sverre Krogstad ved Arendal politistasjon.

– Med de merknader og kommentarer som politiet anfører i sin høringsuttalelse finner rådmannen det riktig å anbefale at bystyret følger politiets anbefaling, rådet Harald Danielsen.

Krogstad viser til forskning om at det er en klar sammenheng mellom antall voldstilfeller og utvidet skjenketid og at politiet i Arendal har erfart at det blir mer vold og uro når folk blir en time mer beruset.

–Politiet håper at nåværende skjenketider blir videreført, heter det det hos politiet.

Krogstad la også ved tall som viser en halvering av antallet ordensfortstyrrelser, anmeldte tissebøter, pålegg fra politiet og anmeldelser for ikke å etterkomme pålegg fra politiet de siste fem årene. I 2012 var det 239 slike saker, i november i fjor var tallet 104.

Les også: Ber utesteder utfordre reglene