Nr1 Fitness utvider i rekordfart

Treningskjeden Nr1 Fitness viser muskler med storsatsning i Arendal. Til lørdag åpner de det tredje senteret i Arendal i de gamle lokalene til Fresh Fitness på Amfi Arena.

De har ekspandert hyppig fra null til tre sentre på åtte måneder i Arendal. 7. januar i år overtok Nr1 Fitness lokalene til det som før var Kick treningssenter på Krøgenes. I august åpnet de et ubemannet senter på Bjorbekk, og nå overtar de også lokalene til Fresh Fitness i sentrum.

Trening med Yngvar

Førstkommende lørdag inviterer kjeden til storslagen åpningsfest. I samarbeid med kjøpesenteret har de invitert den for mange så kjente treningsguruen Yngvar Andersen, kjent fra sommertrening på Torvet i Arendal og fra TV-skjermen.

– Han kommer hit for å være med på åpningen, og inviterer barn, unge og voksne til å være med på en treningsøkt på kjøpesenteret. Han starter nederst ved Clas Ohlson og jobber seg oppover i etasjene med alt fra trappeløp, styrketrening, løping i korridorene og på utsiden. Til slutt ender han opp i fjerde etasje der vi serverer kake og kaffe som belønning, forteller markedssjef for Nr1 Fitness på Sørlandet, Kenneth Helgebø.

Velkommen inn

Det nyetablerte trenings­senteret vil bruke kjøpesenteret til å skape entusiasme, og kommer til å være godt synlig i butikk­området på åpningsdagen med egen scene, lys og lyd der de byr på underholdning, servering av smoothie, mat og drikke. I treningslokalene i fjerde etasje står de ansatte klare til å ønske gjestene velkommen.

– Vi inviterer alle som har lyst til å komme inn og se hvordan vi har fått det, og vi tar gjerne en omvisning rundt i lokalene. Folk vil tydelig kunne se forandringer, vi har malt, slått ut vegger, lagt nytt gulv og oppgradert trenings­apparatene. Hele dagen serverer vi dessuten gratis kake, sier Helgebø.

Fornøyde

Senterleder Marianne Sørbøe og markedskoordinator Tone Tveit er strålende fornøyde med å få Nr1 Fitness under samme tak. Med et treningssenter som er drevet av lokale krefter utelukker de ikke at mulighetene for mer samarbeid om felles prosjekter.

– Vi er veldig glad for å få Nr1 Fitness som leietakere. De er en stor og seriøs aktør med tre sentre her i Arendal som drives med lokalt engasjement, det betyr mye. Vi ser for oss et tettere samarbeid med butikkene i forbindelse med kampanjer og felles prosjekter som for eksempel å arrangere sportsweekend og treningsdager der vi kan trekke inn relaterte butikker til å være med. Vi kan spille på hverandre, og dette kommer til å bli gøy for alle, sier Sørbøe entusiastisk.

Senterledelsens visjon er at kjøpesenteret skal være mer enn bare shopping, og de ser stor viktighet av å ha treningstilbud i samme hus.

– Det er mange som har vært redde for at tilbudet skal forsvinne, og vi er glade for å kunne si at det gjør det ikke, tvert i mot. Ved å ha dette tilbudet blir senteret en større sosial arena, og det bidrar også til å trekke flere folk inn på selve kjøpesenteret, sier markedskoordinator Tone Tveit.

Tredelt

Med et senter på Krøgenes, et i sentrum og et på Bjorbekk dekker Nr1 Fitness et stort geografisk område i Arendal, og ifølge daglig leder i sentrum, Hege Ramfjord Olsen, dekker de også de ulike behovene for medlemskap.

– Vi kaller det for et tre-skala prinsipp. Det vil si at vi har et ubemannet tilbud på Bjorbekk med enkle apparater, i sentrum har vi bemannet tilbud som vi kaller for Xpress pluss med saltimer og instruktører og på Krøgenes har vi fullskala med over 30 saltimer, barne­pass, kiropraktor og solarium for å nevne noe, sier hun.

Medlemmer kan velge om de vil ha et enkelt medlemskap eller et felles medlemskap for alle tre sentrene.

– Det er litt forskjellige priser ettersom det er bemannet eller ubemannet, men vi kan love at vi fortsatt er billigst, selv om det blir litt dyrere enn det var på Fresh før, men det er fordi vi har full bemanning både i resepsjon og som instruktører. Her møter du ekte mennesker, understreker Helgebø, og legger til at alle medlemmene fra Fresh Fitness automatisk går over til Nr1 Fitness med samme vilkår.

– Alt blir som før når det gjelder betaling og autogiro. Det eneste de kommer til å merke er at tilbudet blir bedre, sier han.

Passer for alle

Med slagordet «Norges triveligste treningssentre» er målet å være et treningssenter som passer for alle.

– Alle skal føle seg velkommen, og vi legger opp tilbud som passer både for den som er mindre trent og for dem som er godt trent fra før, forsikrer Ramfjord Olsen.

Hun har lang og bred erfaring både med trening og drift, og sier selv at hun er født inn i det.

– Mine foreldre drev Ramfjord fysikalske institutt, og om jeg ikke akkurat er fysisk født der, så er jeg vokst opp i senteret og kan mye om både drift og trening, sier hun.

Hun jobbet også som daglig leder på Fresh Fitness, men både hun og resten av de ansatte har blitt med videre til Nr1 Fitness, noe hun er svært fornøyd med.

– Jeg er kjempeglad for å være en del av Nr1 Fitness. Her får jeg mye større spillerom, og vi har mulighet til å lytte til medlemmenes ønsker om å gjøre forandringer, nå gleder jeg meg bare til å komme i gang for fullt, sier hun, og oppfordrer til slutt alle om å ta turen innom til lørdag.

– Vi kommer til å ha gode åpningstilbud og konkurranser med flotte premier, og ikke minst så blir det ekstra morsomt å få Yngvar på besøk, sier hun med støtte fra kollega Kenneth Helgebø.