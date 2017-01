Nedenes skole kan bli mottaksskole

Arendal kommune kan få en fjerde mottakskole, men rådmannen vil ha vekk selve begrepet.

Rådmannen anbefaler at bystyret vedtar at Moltemyr, Stinta og Stuenes skoler fortsatt skal ha en funksjon som mottaksskoler for elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Stuenes er den ferskeste av de tre eksisterende mottakskolene, og har hatt tilbud til denne elevtypen i ett år nå. Tilbudet ved Stuenes ble opprettet som midlertidig i fjor, i forbindelse med asyltilstrømmingen til kommunen høsten 2015. Ifølge rådmannen var det 300 elever som fikk tilrettelagt norskopplæring i Arendal kommune i tall fra oktober i fjor. Forslaget kommer til behandling i administrasjonsutvalget i kommunen torsdag, mens saken også skal innom innvandrerrådet og oppvekstkomitéen før bystyret behandler den.

Vil ikke spre tilbudet

I Arendal har det ved flere anledning politisk vært luftet om mottaksskoleordningen bør avvikles og elevene i stedet gå på sine nærskoler. Rådmannen mener imidlertid at bosettingsforhold og kompetanse på de eksisterende mottaksskolene taler for å opprettholde ordningen og at Nedenes skole i tillegg bør utredes for om den skal få en tilsvarende oppgave og dermed bli kommunens fjerde. Rådmannen mener det er kostnadseffektivt å samle opplæringen ved mottaksskoler, i tillegg til at man samlet kompetansen mer og at elevene får et større miljø. Det argumenteres også med at det er tryggere å gå på skole sammen med andre som snakker samme språk enn å være alene til en har lært seg norsk.

Boligpolitisk nøkkel

Rådmannen trekker frem i sin vurdering at man i Arendal bør aktivt gjøre tiltak for å hindre at det oppstår adskilte innvandrerkulturer som bygger opp under sosiale forskjeller. Her henger utdanning og boligpolitikk sammen, og rådmannen mener det må tilrettelegges for at flere bosetter seg andre steder i kommunen og at det ikke fortsette som nå, da svært mange bosetter seg i sentrum. Om flere bosettes vest i kommunen mener rådmannen det vil være naturlig å se på mulighetene for grunnleggende norskopplæring for minoritetsspråklige ved eksempelvis Nedenes skole og at det arbeides med å se på opprettelse av mottakstilbud i vest. Elevtallet er imidlertid økende på Nedenes skole og at det er knapt med lokaler, en utvidelse kan dermed være løsningen.

Endre begrepet

Rådmannen mener også at selve begrepet mottaksskole er modent for å endres til «Ressursskole for grunnleggende norskopplæring». Bakgrunnen for ønsket om denne navneendringen er at rådmannen mener det bedre forklarer hva skolene er og hvilken spesielle kompetanse som finnes på disse skolene.