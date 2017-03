Nav Arendal vil åpne senere

Nav-kontoret vil at folk «drøyer an» i tre timer.

Folk som ikke har timeavtale med Nav Arendal vil fra 3. april møte stengte dører om de dukker opp kl. 09. I alle fall om formannskapet torsdag gir sin støtte til rådmannens forslag om å la Nav åpne dørene for generelle henvendelser kl. 12 i stedet og holde åpent til kl. 15. For de som har avtaler eller kalles inn til informasjonsmøter vil Nav stå med åpne dører hele dagen som nå.

Færre henvendelser

Bakgrunnen er digitaliseringen Nav har jobbet med i årevis for å få folk til å finne svar på spørsmålene de måtte ha på nett. Det har gitt effekter for Nav-kontoret på Tyholmen, som opplever mindre pågang enn før.

– Dette frigjør tid til å følge opp de brukerne som trenger veiledning og oppfølging for å bli selvhjulpne og komme i arbeid, skriver rådmannen.

Flest flyktninger

Mens de som tar kontakt for sosialhjelp og bolig og ikke har avtale som regel kommer til kontoret mellom kl. 12 og 15, er det flyktninger i kommunens introduksjonsprogram som oftest oppsøker Nav direkte. Ifølge rådmannen er det gjort en grundig kartlegging av hvilke brukergrupper som henvender seg uten timeavtale.

Digital støtte

En vurdering som er gjort er at rådmannen mener det er viktig å sikre at brukerne med henvendelser som gjelder kommunale forhold ivaretas på en hensiktsmessig måte. Navs digitale løsninger er mer rettet mot statlige tjenester. Tjenester som bostøtte og startlån mener rådmannen brukerne kan orientere seg om digitalt, og det trekkes frem at voksenopplæringen i Arendal skal ha en kontorløsning innomhus for flyktninger i introduksjonsprogrammet. I sum mener rådmannen det er forsvarlig å innskrenke åpningstidene og med det redusere tilgjengeligheten.