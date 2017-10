Annonse:

I GANG: Etter mange innvendinger fra naboer og politikere er arbeidet på Grandgården i gang. Foto: Grete Helgebø

Nå rives Grandgården

Rivningsarbeidet startet forrige uke. Det gule sigalbygget ytterst på Langbryggen har vært gjenstand for stor diskusjon før planene om å rive det eksisterende bygget og erstatte det med inntil fem etasjers leilighetsbygg. Planene ble vedtatt i fjor, men politikerne i kommuneplanutvalget fikk i vår kritikk fra Fylkesmannen for å ha vedtatt for stor 5. etasje. Etter en justering av planene ble tillatelse til å rive og bygge opp igjen bygget gitt i mai. 32 leiligheter ble lagt ut for salg tidligere i år, og samtlige er allerede solgt. Bygget er skissert å være ferdigstilt sommeren 2019.

