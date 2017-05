Møbelsnekkeriet flytter til nye lokaler

Annonse:

Henriksen Snekkeri har vokst ut av lokalene på Stoa. Nå planlegges nybygg på Longum.

Neste år er det 30 år siden håndverksbedriften ble etablert. Gjennom de siste årene har Henriksen Snekkeri opplevd god vekst og lokalene bedriften leier på industriområdet på Stoa er blitt for små. Nå er tegninger og planer klare for bygging av et nybygg med direkte beliggenhet ved nye E18 på Longum ved teknologiparken. Tomten gir plass til 1.700 kvadratmeter næringsbygg for virksomheten. Det er en økning på rundt 700 kvadratmeter sammenlignet med dagens lokaler, og vil gi de 16 ansatte mer plass til å produsere møbler. Utstillingslokaler, som i tradisjonelle møbelbutikker, blir det imidlertid ikke.

– Alle våre kunder er alle andre steder enn i Arendal, så det trenger vi ikke. Alle ting vi lager gjør vi etter tegning hver gang. Det er sjeldent vi lager samme ting to ganger, sier daglig leder Ivar Grødal til Arendals Tidende.

Han er veldig fornøyd med tomtevalget som vil gjøre bedriften mer synlig og mer tilgjengelig for transportører fra motorveien.

Flytter i jubileumsåret

Ifølge Grødal og Kristian Christensen, som også er eier og driver av snekkeriet, skal firmaet flytte til Longum i løpet av første halvdel av 2018. Da blir det forhåpentligvis slutt på at de ansatte i produksjonen må flytte rundt på ting for å få plass til å lage møbler. Kanskje blir det på sikt også plass til å øke staben.

– Her vi er nå har vi ikke plass til flere ansatte. Det er noe vi tar høyde for i fremtiden, sier Grødal.

Målet med flyttingen er å få til en mer strømlinjeformet produksjon med høy kvalitet på produktene som går ut. Henriksen Snekkeri har bygget opp et godt omdømme gjennom årene, og ifølge Grødal og Christensen hender det ofte at firmaet får jobber selv om de i anbudsrunder har høyere pris enn konkurrentene.

– Vi får store jobber uten å være billigst. Kvalitet gir poeng, sier Grødal.

I 2015 ble firmaet kåret til årets trevarebedriften og samme år fikk snekkeriet utmerkelsen gasellebedrift i Aust-Agder, en kåring avisen Dagens Næringsliv står bak, og som handler om bedrifter med stor årlig vekst.

Tar markedsandeler

Gjennom de fire-fem siste årene har snekkeriet stadig tatt markedsandeler. Christensen og Grødal omtaler omsetningsøkningen fra rundt 6,7 millioner kroner i 2011 til fjorårets rundt 21 millioner kroner, som moderat.

– Resultatene for de årene er vi fornøyde med, sier de to.

Selskapet har en strategi om å jobbe for å bli en bedrift som markerer seg på miljørettet produksjon og har en ambisjon om å bli best i klassen. I produksjonsprosessen handler det om lage produkter på en måte som gir lavest mulig svinn og avfall og ikke minst bruk av miljøvennlige lakkeringsprodukter. På sikt er målet å kunne sette det nasjonalt anerkjente kvalitetsstempelet, svanemerket, på selve produksjonsprosessen. I det nye bygget på Longum tas det sikte på å bygge det beste av det beste innen ventilasjonsanlegg for å sikre best mulige produksjonsforhold. På kundelisten til møbelsnekkeriet i Arendal står blant annet navn som Stortinget, Flytoget, Norges Handelshøgskole, Hamar Stadion og Kopervik Kirke. Ferskere prosjekter som leveranser til Flesland lufthavn og Kunsthøgskolen i Bergen har sikret inntekter og nylig har firmaet inngått en rammeavtale med Norges Idrettshøgskole om møbelleveranser. Et par kjendisnavn står også på listen, men hvem disse er får vi ikke vite.

– Vi har et par celebriteter som ønsker diskresjon, sier Grødal hemmelighetsfullt.

Håndverkskvalitet

Ifølge Christensen er snekkeriet også en lærlingbedrift. Den siste lærlingen som gikk opp til svenneprøven er i dag fast ansatt. I februar i år ble Elias Teinum Reinhardsen kåret til årets lærling av Aust-Agder fylkeskommune, noe Opplæringskontoret for byggfagene i Agder fulgte opp med samme utmerkelse i mars. Foruten den ferske svennen er det faglærte møbelsnekkere fra både Tyskland, Polen, Bosnia, Afghanistan i bedriften.

– Og så har vi en fra Kristiansand, smiler Grødal.

Firmaet opplever også stadige henvendelser fra personer uten svennebrev som ønsker jobb ved bedriften, men for å jobbe her kreves det håndverkskunnskap ut over det minimale.

– Vi er like mye en kompetansebedrift som en håndverksbedrift. Konstruksjon og salg henger like mye sammen med håndverksfag, sier Grødal.

Christensen legger til at bedriften ofte blir som konsulenter for eksempelvis interiørarkitekter som trenger ekspertråd om alt fra løsninger til materialvalg.

Ansatte involvert

Begge de to lederne er opptatt av å formidle at bedriftens multikultur er en fordel og at de ansatte har ulike egenskaper som påvirker hverandre i en veldig positiv retning. I arbeidet som er gjort med å forme de nye lokalene på Longum har de ansatte vært involvert.

– De ansatte har vært med på denne prosessen med å lage planløsning og kartlegge behovene. Vårt inntrykk er at de oppfatter dette som veldig interessant fordi det er de som skal jobbe der, sier Christensen.

Grødal trekker frem at det er motiverende for de ansatte å få være med på planleggingen og trekker frem at bedriften har lavt sykefravær og svært lav utskiftning i arbeidsstokken. Mens veksten har pågått og ikke ser ut til å stanse med det første har Henriksen Snekkeri ofte opplevd at det står friere på døren og ønsker både samarbeid, sammenslåing og oppkjøp, men verken Grødal eller Christensen har noen planer i den retning. Nå er det planlegging av nybygg og flytting og å levere det handler om.