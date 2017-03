Møbelfabrikken kan bli bevart i utbygging

Den gamle bygningen ble lenge vurdert revet, men kan bli stående selv om Kunnskapshavna bygges ytterligere ut.

I forbindelse med utbyggingen av Kunnskapshavna del tre i området Barbu og Skydebanen har det spøkt for den 101 år gamle bygningen. Ifjor vinter gjorde politikerne en mindre reguleringsendring og flyttet det nye tunnelinnslaget til Pollen P-hus lenger vest. Opprinnelig plan hadde tunnelinnslag til parkeringshuset direkte under der bygningen står. Endringen medfører at det gamle bygget, som i dag huser blant annet Sørlandskirken og fortsatt deler av Arendal Voksenopplæring, nå vurderes for å kunne bli innlemmet i utbyggingsplanene i stedet for å bli jevnet med jorden. Rivning har uansett vært gjenstand for kritikk fra flere hold. I høringen i 2014 varslet fylkeskommunen at det ville være aktuelt å koble inn Riksantikvaren for en vurdering av bevaringsverdien dersom planene endte opp med rivning.

Teknisk utfordring

–Møbelfabrikken ble vurdert for rivning sist gang på grunn av at det var et tunnelinnslag til Pollen P-hus akkurat under her. Bygget kunne ikke bli stående på grunn av den tekniske løsningen for veien. Bevaringsverdi ble også vurdert den gangen, men på grunn av utfordringene med veien gav en slipp på det, opplyser overarkitekt Nora Moberg Lillegaard i Arendal kommune.

Nå er tunnelproblematikken under bygningen ryddet av veien og Sørlandskirken, som eier bygningen, ønsker å se på muligheten av å beholde hele eller deler av bygget. Veien er imidlertid det floken her, i og med at reguleringsplanen politikerne vedtok i juni 2015, og som fortsatt gjelder, legger opp til at infrastrukturen må være på plass før Kunnskapshavna del tre kan settes i gang. Like etter nyttår varslet kommunen om at det settes i gang en helt ny runde detaljregulering for området på bakgrunn av endringene.

Få fortgang

I forrige uke var daglig leder Jim Ronny Ljosland Andersen og styreleder Rune Berntsen i Kystveien Utvikling as på plass for å gi styret i kommunens eiendomsforetak, Arendal Eiendom KF en statusrapport og samtale me styret om tanker om veien videre for utbyggingsplanene. Arendal kommune har en eierandel på en tredjedel av aksjene i selskapet, som kuriøst nok har forretningsadresse i Kristiansand. Bystyret i Arendal vedtok i begynnelsen av februar å be rådmannen, eiendomsforetaket og Kystveien Utvikling as sette i gang arbeid for å komme videre med utbyggingen. I første omgang ved å starte omregulering av kryss og ny vei til Skydebanen med kommunen som tiltakshaver, samt å prosjektere den nye veien opp med vann, avløp og infrastruktur som er nødvendig. Målet for bystyret er at bygging av infrastrukturen kan skje i 2018 og at utbygging av området kan starte samme år.

God løsning

Andersen sa til styret i eiendomsforetaket at utviklingsselskapet ønsker den nye planen velkommen, og minnet om at utbyggingen er helt avhengig av at det etableres en ny vei til Skydebanen. Hvordan veien opp bygges er det imidlertid et ønske om å gjøre noe med for at den skal ta mindre plass. Han sa at han vurderer veien som er planlagt som alt for bred og målet er å få en ny til å ta mindre areal. Endringer i veiføringen kan også medføre at eiendommen Nesheia 3, som kommunen løste inn i forbindelse med den første utbyggingsplanen, ikke trenger å bli revet. Høringsfristen for den nye detaljeringsrunden er gått ut. Senere i vår vil kommuneplanutvalget få en ny sak til behandling og når den er vedtatt vil detaljreguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. Deretter justeres eventuelt planen etter innkommende merknader før bystyret til slutt får det endelige ordet.

Kystveien først

Ifølge Andersen ser selskapet det som mest hensiktsmessig å starte bygging langs Kystveien først. Styremedlem i eiendomsforetaket Geir Fredrik Sissener, gruppleder for Høyre i bystyret, ga uttrykk for at han synes volumet som er tenkt bygget i området er utrolig stort og stilte spørsmål ved hvem som skal inn i byggene. I areal ferdig utbygget vil bli like stort som Havnegården og Mac Gregor-bygget samlet. Han sa at å bygge ut alt samtidig neppe vil være mulig å realisere. Daglig leder i Arendal Eiendom KF, Øystein Sangvik, minnet sitt styre om at planen omfatter både sentrums- og næringsutvikling og at området er svært verdifullt for kommunen. Ifølge styreleder i Kystveien Utvikling as, Rune Berntsen, er det god grunn for å få på plass infrastrukturen først og at det er en gulrot som kan lokke aktuelle bedrifter og andre leietakere inn i området. Han sa det er få som lenger bygger på spesifikasjoner til konkrete formål.

–Jeg tror at igangsetting av vei og å få på plass infrastrukturen vil trigge interessen for trinn tre i Kunnskapshavna, sa han.

Boliger

Styremedlem Morten Kraft, bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, lurte på om utviklingsselskapet har gjort seg tanker om å det er mulig å legge opp til også leiligheter i området for å kommersialisere utbygging også for privatmarkedet. Utviklingsselskapets Andersen svarte at det absolutt er rom for det, men at det da krever utomhusplanlegging også. Sissener rettet kritikk mot utbyggingen av de to første trinnene i Kunnskapshavna, der han mener det ble lagt opp til for lave infrastrukturbidrag fra aktørene. Han sa at det er viktige tall å få på bordet så det ikke kommer som en overraskelse for kommunen. Styreleder Tormod Vågsnes i Arendal Eiendom KF sa at det helt klart er viktig at hele bildet blir synlig og at det ikke skal prøves å gjemme bort kostnader. Han minnet styret om at det ikke mange store sentrumsnære tomter igjen og at det er ønskelig å fart på sakene. Vågsnes sa han også er glad politikerne ikke har vedtatt å selge seg ut av Kystveien Utvikling as, men er med på prosjektet.

–Pengene ruller her og det bør ha fremdrift. Når vi får på plass første byggetrinn da utløses infrastrukturbidrag. Jeg er veldig glad for vedtaket i bystyret, det ville vært alt for bakoverlent å gå ut av det, sa han.