Miljøpartiet ut av bystyret – Høyre vokser

Etter ett år, fem måneder og 13 dager har ikke lenger MDG fast representant i kommunens og fylkets øverste folkevalgte organ.

Mandag klokken 12.01 sendte bystyrerepresentant og fylkestingsrepresentant Kai Olav Fredriksen for Miljøpartiet De Grønne i Arendal og Aust-Agder ut pressemelding der han melder overgang til Høyre. Fredriksen bekrefter til Arendals Tidende at han har meldt seg ut MDG og inn i Høyre og fremover vil møte i bystyret i Arendal og i fylkestinget som representant for partiet.

–Beslutningen er tatt over tid. Jeg har vært med i partiet i åtte år og har vært med på å bygge det opp her, så det er leit at det er blitt sånn, sier han.

Godt Høyre-klima

I flere saker har Fredriksen hatt godt gehør i Høyre både i bystyret- og i fylkestinget. Han sier at det ikke er en direkte konflikt mellom Miljøpartiet og han selv som er årsaken til partibyttet, men at han etter hvert har følt at han ikke representerer tyngdepunktet i partiet.

–Det har blitt vanskelig for meg etter hvert, sier han.

Fredriksen forteller at han har merket at mange i Miljøpartiet trolig reagerte da partiet inngikk valgteknisk samarbeid med Fremskrittspartiet i Arendal etter valget for 532 dager siden og at det har vært vanskelig sak både for styret og medlemmer.

Samarbeidet med Høyre og Fremskrittspartiet betegner han som godt og konstruktivt, og at mye er god politikk er gjennomført, men legger til at det ikke er alle som liker det.

Økoliberalisme

Fredriksen legger til at han får mer og mer tro på en økoliberalistisk politikk og mener de grunnleggende endringene i økonomien MDG står for er for tidlig å få gjennomført

–Politisk ligger jeg til Høyre, men miljøet først, sier han.

Etter at Fredriksen tok over vervet som fast bystyrerepresentant i Arendal for sin samboer, Magrete M. Breivik, har han totalt kommet opp i 16 verv å skjøtte. Med bystyrevervet fulgte også en rekke andre verv i utvalg og komitéer. Han mener det som eneste representant for et lite parti er mye jobb og ikke er bærekraftig. Derfor har han søkt til Høyre, som han mener har en god organisasjon til å støtte han. Over tid har han også opparbeidet seg et godt forhold til blant annet Høyre-politikere.

–Da er det bedre at jeg går inn i en gruppe. Jeg samarbeider godt med Høyre, og Lyngvi-Østerhus, spesielt, sier han.

Fredriksen og Kristoffer Lyngvi-Østerhus har i flere saker gått sammen og frontet felles politikk fra hvert sitt partipolitiske ståsted.

Fortsatt MDG-vara

Selv om bystyret og fylkestinget blir stående uten fast bystyre- og fylkestingsrepresentant vil partiet fortsatt være representert gjennom vararepresentant.

–Hva med velgerne da?

–De får fremdeles grønn politikk på min måte, men det er klart at det ikke er heldig at det blir sånn, sier han.

Ifølge valgresultatet for Arendal kommune ved valget i 2015 var det 682 personer som stemte på Miljøpartiet De Grønne. Høyres bystyregruppe vil etter overgangen øke fra åtte til ni faste representanter i bystyret i Arendal.