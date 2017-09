Mener det er mer bråk i byen etter at politiet flyttet

Annonse:

Butikksjef på Kiwi Beisland, Ronnie Aarhus, forteller at de føler seg utrygge på jobb etter at politiet flyttet ut av byen. Flere peker på at de ønsker mer synlig politi i sentrum.

– Alt er tilbake som det var før i tiden. Før kunne politiet følge med på hva som skjedde i byen ved å se ut vinduet på kontoret sitt. Det kan de ikke nå lenger, sier butikksjefen.

Flyttet

Han synes det er synd at politiet valgte å flytte vekk fra byen. Politistasjonen har ligget i Arendal sentrum helt siden 1960, men flyttet i mai 2016 kontorene sine opp til Stoa. Det har skapt bekymring blant både drivere og lokalpolitikere i tidligere debatter.

– Hos oss er det en del rusproblematikk, og i de tilfellene synes jeg ofte at det er vanskelig å få politiet til å komme ned. Det virker ikke som om de bryr seg om de små tingene lenger, sier Aarhus.

Han forteller at han har lagt sin lit til Securitas i byen, og kontakter dem fremfor politiet om de skulle oppleve noen ubehagelige kunder. For Aarhus er det viktig med et godt forhold til kundene sine, men noen ganger behøver de hjelp.

– Jeg har et veldig godt forhold til de narkomane i byen, det er viktig for meg. De får lov til å låne penger av meg til mat fremfor å stjele. Det handler om å ha gjensidig tillit, sier butikksjefen.

Ifølge Aarhus bruker politiet seks-syv minutter ned til sentrum fra Stoa når de kjører med blålys.

– I noen tilfeller er det altfor lenge, sier han.

Butikksjefen ønsker at politiet skal være mer tilstede i byen, og kjøre patruljer oftere.

– Gjengangerne i byen blir mer utrygge når de ser politiet, det merker vi godt. Det er viktig at de synes, sier han.

Sårbare



Butikksjef på Vinmonopolet på Amfi Arena, Gunnar Inge Aaneland, merker at det har blitt litt mer bråk på senteret etter at politiet flyttet.

– Det vi har lagt spesielt merke til, er at bråket varer lengre før det blir tatt tak i, sier Aaneland.

Han forteller at det som regel er kjente ansikter i byen som får utfolde seg litt mer enn tidligere, og legger vekt på en sammenheng med flytting av politistasjonen.

– Det er jo veldig i bølgedaler, men i visse perioder er det en del uro. Vi kan oppleve litt truende situasjoner, men de som er utagerende vet jo hva de har å frykte, sier han.



Kontroll

Aaneland forteller at de ansatte hos han har god kontroll på hvem som er hvem, men han legger vekt på at de ønsker et godt forhold til alle kunder.

– For oss er det viktig å ha en god dialog med kundene, selv de som har vært utagerende, men det må være tillitsbasert, og tilliten må kunne gå begge veier, sier han.

Politiet har dukket opp hos Vinmonopolet Arendal i et par situasjoner, og Aaneland har vært svært fornøyd med den hjelpen de har fått.

– Jeg har ingenting å utsette på politiet og den hjelpen vi har fått når det trengs, men de er mindre i sentrum etter at de flyttet. Det vet vi, og det vet også andre, sier han.

Ikke økt

Senterleder på Amfi Arena, Marianne Sørbøe, kjenner seg ikke igjen i uttalelsene til Aaneland.

– Vi har ingen statistikk eller noe loggført som tilsier at det har økt i bråk etter at politiet flyttet ut av sentrum, sier hun.

– Vi skulle likevel gjerne hatt politiet nærmere igjen. Kanskje med et lite kontor nede i sentrum bare for å vise at de fremdeles er her.

Senterlederen skryter av politiets arbeid og at de likevel har klart å synliggjøre seg selv godt det siste halve året.

– De har vært veldig flinke. Vi vil jo selvsagt ha enda mer akkurat som alle andre, men de har en kake de skal dele på flere, og vi kan dessverre ikke få alt, sier hun.

Tilstede

Hanne Guldbrandsen, daglig leder i Arendal By AS, synes ikke at bråket i byen har eskalert, og skryter av politiets tilstedeværelse.

– Det er ingen som har henvendt seg til meg og Arendal By og uttrykt sin bekymring for dette. Politiet har i sommer vært synlige, og man kan se dem både til fots og kjørende. Det settes pris på av bygjestene, sier hun.

Guldbrandsen er også opptatt av tilstedeværelsen til politiet, og skulle ønske at politiet viste seg enda mer i sentrum.

– Vi skulle selvfølgelig hatt enda mer, sier hun.

Lite uro

Christopher Brekke er eier av Brekke Sport og styremedlem i Arendal by på vegne av driverne i byen. Han har et inntrykk av at det har vært lite uro i byen etter at politiet flyttet.

– Politiet har vært flinke. Driverne føler ikke at det har eskalert noe, snarere tvert imot, sier han.

Brekke synes at politiet stiller raskt opp på småting som nasking. I slike tilfeller har han hatt en god dialog med politiet over telefon både før og etter hendelsen. De dukker også opp fort, så butikkeieren merker ingen markant forskjell i tiden det tar for å få hjelp.

– Vi ønsker et synlig politi i sentrum, vi som alle andre. Men i det store og det hele er mitt inntrykk at driverne i byen ikke opplever noen utrygghet over at politiet flyttet, sier han.

Prioriterer sentrum



Politistasjonssjef i Arendal, Jan Sverre Krogstad, har ikke merket noe særlig forskjell på før og etter at politiet flyttet ut av byen og opp til de nye lokalene på Stoa.

– Vi har ikke fått inn noen henvendelser på at det har vært mye bråk i byen. Vi er nede i sentrum så ofte vi kan, og jeg har gitt beskjed til alle de andre om at de skal reise ned til byen med en gang de har noe ledig tid, så det er en stor prioritering for oss, sier Krogstad.

Statistikken til politiet i Agder viser heller ikke, ifølge Krogstad, at det har vært noe mer bråk i byen det siste året enn tidligere år.

– Voldsepisoder har faktisk gått ned det siste året, sier han.

Målet til Politiet i Arendal er å fortsatt kunne være tilstedeværende i byen, og å være på rett sted til rett tid.

– De kriminelle kan jo ikke se at vi kjører inn og ut av garasjen lengre, sånn er det bare. Vi er i byen når det trengs, sier han.

Vakter



– Jeg ser politiet av og til i byen, og jeg vet at når politiet kommer slutter folk å bråke med en gang. Ellers så passer Securitas godt på, sier butikksjef for Subway Arendal sentrum, Kamilla Mokri.

Hun føler seg ikke utrygg på jobb, men hun hører mye snakk om at folk er litt engstelige etter at politiets lokale forsvant.

– Jeg skjønner at andre kan føle seg utrygge. Vi har gitt beskjed til de over oss om at politiet har flyttet ut av byen og at det er litt bråk her av og til, sier hun.

Hun forteller at det ikke har vært noen dramatiske hendelser, men at det noen ganger skjer ubehagelige ting på jobb som hun gjerne skulle vært foruten. Subway, McDonalds og happytime har fått en avtale med natteravnene hvor de hver tredje uke rullerer på å spandere mat på de som går vakt.

– Jeg er veldig glad for den avtalen, jeg tror det vil hjelpe veldig, sier hun.