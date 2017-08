MDG-paret ferierte ved nasjonalparken

Annonse:

Mens Miljøpartiet De Grønne forsvant ut av bystyret i Arendal, tror Eivind Trædal på stortingsplass for MDG Aust-Agder i høst.

I juli hadde stortingskandidaten for Miljøpartiet i Aust-Agder hengekøya mellom furutrærne på Alve på Tromøy som base i oppladningen til valgkampen som tar til om en drøy uke. Der ferierte tvedestrandsmannen Eivind Trædal sammen med sin forlovede, Lan Marie Nguyen Berg, miljøbyråd i Oslo kommune.

Barndomsparadis

For miljøbyråden, som helt fersk politiker kastet seg inn i Oslo-politikken for tre år siden, er hytteferien på Tromøy et fast innslag hver sommer. Der har hun tilbrakt ferien siden barndommen, i hytta som ble bygget av hennes oldefar.

– Det å være her ute er virkelig det jeg forbinder med sommer og det er jo veldig vakkert, sier Berg.

Hun forteller at familien hennes er fra Tromøy, Tvedestrand og arendalsområdet. På østlandet traff hun partikollegaen, kjæresten og nå tilkommende ektemann – en sørlending.

– Det var jo litt morsomt at jeg skulle finne meg en sørlandsgutt, da! Det er kanskje ikke helt tilfeldig? Det er noe med lynnet da, sier hun.

Trædal mener selv at han kanskje ikke har et helt ekte sørlandsk lynne, men Berg avslører at han og hennes mormor kommer godt overens. Det kommer nok godt med når hele familien er under samme hyttetak.

Ferie og valgkamp

Trædal er fra Sandøya i Tvedestrand og drar litt frem og tilbake mellom sørlandsbasene. Ferie og valgkampoppladning foran stortingsvalget i september går hånd i hånd sammen med bryllupsplanlegging. Bryllupet skal stå neste år.

Grønn transport

En av hans viktigste saker for Aust-Agder er å få til utbygging av jernbanen raskere enn det legges opp til i Nasjonal Transportplan (NTP).

– Lyntog til Sørlandet har engasjert meg siden jeg var 14 år omtrent. Bare det å få genistreken ned til Brokelandsheia tar alt for lang tid og det er vi nødt til å skyve frem, sier han.

Trædal mener en toglinje vil koble sammen Aust-Agder med nabofylkene i øst og gi et felles arbeidsmarked opp mot Grenland og Vestfold.

– Det tror vi er kjempebra for hele fylket og tog er mye raskere og mer effektivt enn motorvei, samtidig som vi selvfølgelig ønsker sikkerhetstiltak langs den eksisterende veien, sier han.

Trædal ønsker å nedskalere veiutbygging, øke innsatsen for å trygge de eksisterende og satse på jernbanen i stedet.

– For oss som er glade i å være her og reise frem og tilbake vil en togtilkobling være mye mer effektiv enn vei, sier han.

Grønne arbeidsplasser

En annen viktig sak for Miljøpartiet i Aust-Agder er å satse på grønne arbeidsplasser.

– Aust-Agder er ganske preget av tap av arbeidsplasser i olja, 50.000 de siste årene på grunn av oljeprisfallet. Det er noe som ser ut til å vedvare og kanskje bli verre. Vi har vært tydelige ganske lenge på at Norge er nødt til å ta steget over på grønne næringer og vi mener Aust-Agder har et forsprang, sier han.

Trædal mener mange virksomheter langs kysten vil tjene på å legge om til ny industri så snart som mulig.

– Jeg frykter at vi nå kommer til å pøse masse penger inn i oljeinvesteringer. Når de blir ulønnsomme sitter vi med netto tap, skip i opplag og flere arbeidsledige på sikt, sier han.

Stortingskandidaten mener fylket er godt posisjonert men at det trengs en annen infrastruktur. Mer elektrifisering av sjøtransport, «Tesla på sjøen» er drømmen.

– Det er det ingen land som har knekt koden på enda. Det kommer til å bli helt essensielt i fremtiden og da har Norge veldig store fortrinn, fordi vi har grønn kraft, for eksempel, sier han.

Han mener det må legges til rette enda mer for å oppmuntre til etablering av grønne næringer og trekker frem havvind, som et satsingsområde.

– Når det kommer til havvind kan vi konkurrere. Europa har lagt opp til investeringer på en billion euro de neste ti årene. Klarer vi å komme inn på det markedet der vil det være en kjempefordel, sier han.

Ut i rommet

Sandøyamannen mener det også er helt reelt for norske verft å kaste seg på utvikling av teknologi som kan sendes ut i verdensrommet.

– I Kristiansand er det startet en bedrift som ønsker å satse på sjøgående rakettoppskyting. De har vi snakket med og de har veldig spennende planer. Det er et kjempemarked på flere tusen milliarder kroner og nå er det for lite kapasitet til å sende ting opp i rommet. De som klarer å levere de løsningene til å skyte opp kommer til å ha en gunstig mulighet, sier han.

Trædal mener det ikke er noen forskjell på å borre fem kilometer ned i Nordsjøen og sende ting ut i verdensrommet.

– Det høres kanskje litt speisa ut, men det er samme høye kompetanse og teknologi som vi kan tilby, sier han.

Ikke bare storby

Nasjonale medier har fulgt Miljøpartiets inntreden i byrådet i Oslo med argusøyne. Oppslagene har vært mange om snørydding av sykkelfelt, stengte parkeringsplasser, dieselforbud og søppelskandaler. Den ferierende oslobyråden mener MDG-politikken er mer enn storbypolitikk.

– Jeg mener Miljøpartiets politikk vil kunne funke over hele landet og det er nettopp hele landet vi lager politikk for. De Grønnes politikk i Oslo vil ikke være den samme som i Aust-Agder. Det er en viktig misforståelse som er grei å oppklare, sier hun.

Tiltak for å redusere biltrafikk i Oslo for å få ned luftforurensingen vil ikke være viktig i vårt fylke, avklarer hun.

– Det vi har vist i Oslo er at når vi kommer på vippen får vi ekte miljøpolitikk. Vi snakker ikke bare om miljøpolitikk, men gjennomfører ekte tiltak som skal få Norge ut av posisjonen som klimasinke, sier hun.

Berg mener klima- og miljøpolitikk må være tilpasset lokalt.

– Derfor går vi også inn for en bygdemiljøpakke som handler om at vi for eksempel trenger flere ladestasjoner på bygda, sier hun.

Plagsom politikk

Mens det ofte er de negative følgene av forslag fra Miljøpartiet som får medieoppslag, mener MDG-paret at det handler om å få til holdningsendringer til miljø- og klima. Berg vil ikke være med på at partiet ønsker å plage folk.

– En endring er ofte skummelt og uvant og oppleves kanskje som ubehagelig, men det er ikke så stor endring å bytte fra diesel til elbil, for eksempel. Det kan også være en positiv endring med lyntog, hvor en kan jobbe i stedet for å kjøre. Det handler om å få til endring av hvordan vi for eksempel skal reise, sier hun.

Trædal legger til:

– Hadde du kommet inn på første klasse på Titanic og sagt at det er et isfjell på vei, så hadde det også skapt dårlig stemning, men det kan være nødvendig å si ifra. Om vi ikke gjør noe med vår livsstil, betyr det at noen andre vil få det verre, sier hun.

Spennende valg

– Vi har bare fire mandater å slåss om her. Det er tøff kamp om distriktsmandatene. Alt kommer an på hvem som kommer over sperregrensa og så blir det litt terningkast om hvem som kommer inn hvor, sier han.

Trædal mener det absolutt er en mulighet til at Miljøpartiet kommer inn på Stortinget fra Aust-Agder.

– Vi har få bakgrunnstall enda for hvor distriktsmandat kan komme fra, men jeg har håp om å komme inn. Akkurat nå ser det ganske lyst ut egentlig, mener han.

Miljøpartiet De Grønn i Arendal kom inn i bystyret og fylkestinget ved forrige lokalvalg, men falt ut av fast representasjon i vinter etter at representanten meldte overgang til Høyre.

– Det er leit at Kai Olav har byttet parti, men utover den ene personen har vi folkevalgte i alle kystkommunene. Det synes vi er et veldig godt grunnlag. Vi fikk god oppslutning i lokalvalget og ser at vi er på oppadgående kurve nå. Det viktigste er å få frem at dette valget bør stå om klima, miljø og særlig grønn næringsutvikling, sier han.