Avdekket flere lovbrudd i Arendal

LO-patruljen satte inn støtet rettet mot arbeidsgivere i Arendal med 15 tips om kritikkverdige arbeidsforhold.

Tradisjon tro holder landsorganisasjonen LOs sommerpatrulje også i år på med å sjekke at ungdom har arbeidsavtaler og ordnede forhold mens de er i sommerjobb. I forrige uke rykket patruljen inn i Arendal med over ti personer for å oppsøke ungdom på arbeidsplassene.

– Vi er en kosepatrulje, altså, understreker ungdomssekretær Fidan Mamedova i LO Aust-Agder.

Da sommerpatruljen dro ut i arendalsområdet ble det avdekket at unge ansatte både overvåkes og nektes spisepause.

Flere mangler

Etter at sommerpatruljen hadde besøkt 30 bedrifter i Arendal onsdag kunne Mamedova konkludere med flere brudd på arbeidsmiljøloven. Ifølge ungdomssekretærens rapport manglet 14 prosent av bedriftene arbeidskontrakt, 27 prosent brøt overtidsregler.

– Det vil si at mange ungdommer ikke får overtidstillegg om de må jobbe lengre. Det er brudd på arbeidsmiljøloven, sier hun.

Ifølge tallene hennes får ikke ungdommene ved 17 prosent av bedriftene lov til å ta en halv times spisepause. 20 prosent av bedriftene som fikk besøk av LO-patruljen skal ha brudd på personvernlovgivningen om opplysning.

– Ungdommer blir dessverre ikke informert om kameraovervåkning på arbeidsplassen. Det er ikke lov å overvåke den enkelte ansatte eller føre oppsyn med hvordan de utfører arbeidet uten å informere vedkommende, sier Mamedova.

I litt over halvparten av bedriftene, 53 prosent, hadde ikke de unge arbeidstakerne blitt informert om verneombudet.

Har effekt

Dagen før patruljen la ut på uanmeldte besøk til bedrifter i Arendal besøkte sommerpatruljen blant annet Tvedestrand. Ifølge Mamedova viste besøket i år en merkbar bedring sammenlignet med i fjor.

– Det er mye forbedring fra i fjor. Vi var innom de samme bedriftene og det er mye bedre i år, forteller hun.

Ifølge Mamedova mener hun helt klart at sommerpatruljens tilstedeværelse har en effekt på arbeidsgiveres holdninger til ungdommers arbeidsforhold. Hun tror ikke alle arbeidsgivere alltid er klar over rettighetene og kravene.

– Arbeidsgivere gjør ikke ofte feil med vilje og vil gjerne fikse opp i det om det er noe som er feil, sier hun.

Mange tips

Onsdag i forrige uke la sommerpatruljen ut på besøk til bedrifter blant annet i Arendal sentrum, Stoa og på Harebakken.

Bare i Arendal sentrum hadde Mamedova og hennes utsendinger en liste med 15 tips på mulige kritikkverdige forhold før de var i gang. Målet er å få lov til å snakke med ungdommene om deres arbeidsforhold etter å ha fått tillatelse fra daglig leder i bedriftene. Patruljen bruker ikke fy fy-taktikk, men rapporterer kritikkverdige forhold videre. Arbeidstilsynet får varsel om LO-patruljen blir nektet å snakke med ansatte eller avdekker lovbrudd.

Ikke bare kontroll

– Vi noterer ned og rapporterer videre til Arbeidstilsynet om vi ikke får lov til å komme inn, sier hun.

Mamedova sier at i tillegg til å sjekke ungdommers arbeidsforhold og at lovverket følges er patruljen også ute for å drive informasjonsarbeid.

– Vi er vaktbikkjer for ungdommene. Vi driver også med opplysning, ikke bare kontroll. Det er mange som ikke er klar over rettighetene de har, sier hun.