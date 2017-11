FYLKETS NYE ORDFØRER: – Det er den lengste bussturen jeg har hatt

Annonse:

Mannen hennes fikk hjerneslag en måned før hun tiltrådde som fylkesordfører. Gro Bråten synes det er viktig å vise at hun kun er et vanlig menneske, hun også.

Det ble en hard start for fylkesordføreren. Mens hun var i Oslo i september fikk hun en telefon fra datteren om at mannen hennes hadde fått hjerneslag. Det ble den lengste bussturen i Bråten sitt liv.

– Det gikk heldigvis bra, men jeg prøver å prioritere å være hjemme med han når jeg kan. Foreløpig skjermer jeg helgene. Heldigvis har jeg et godt samarbeid med varaordføreren som er innstilt på å ta noen ekstra oppdrag i en periode for meg, sier hun.

Foreløpig skjermer hun helgene. Hun har et godt samarbeid med varaordførerensom er innstilt på å ta noen ekstra oppdrag i en periode framover for henne.

– Jeg føler meg veldig privilegert som har fått dette vervet, men det er et stort ansvar, og mye jobb. Det er ikke alltid det er like lett å holde seg hjemme, selv om jeg har lyst, sier hun.

Engasjert



24. oktober ble Grå Bråten valgt som fylkesordfører for Aust-Agder. Hun hadde aldri sett for seg et verv i politikken, men har alltid vært politisk engasjert. Hun forteller at datteren nok har hatt en stor påvirkning på henne.

– Vi sitter faktisk sammen på fylkestinget. Det var en venninnegjeng, inkludert mine to døtre, som startet AUF Lillesand, sier Bråten stolt.

Fylkesordføreren ble først engasjert i politikken når hun flyttet til Lillesand i 2001. Hun meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 2008, og ble kort tid etter spurt om å være leder i Lillesand.

– Jeg var voksen når jeg begynte å være politisk aktiv, og det tror jeg er litt viktig, sier hun.

Før det var hun en helt vanlig person som levde et normalt liv. Bråten er glad for de erfaringene hun har fått før hun meldte seg inn i politikken.

– Jeg setter pris på den norske politiske sfæren og mangfoldet av politikere. I Norge er det greit at man har ulik bakgrunn, sier hun.

Fylkesordføreren er opprinnelig fra Gol i Hallingdal, men hun har også vært innom både Molde og Oslo før hun flyttet til Sørlandet. Nå har hun fått permisjon fra lederjobben på karrieresenteret i Kristiansand.

– Jeg er veldig glad for at jeg flyttet hit. Oslo ble for stort for meg, jeg liker når det er stille og rolig, og at det er en plass der alle kjenner alle, sier hun.

Todelt

Fylkesordføreren ser for seg den neste perioden som et todelt arbeid. På den ene siden skal hun jobbe for et bedre Aust-Agder, mens på den andre siden må hun også jobbe mot ett Agder som blir til virkelighet 1.januar 2020.

– Det er nok en litt spesiell periode. Jeg må fortsette med oppgaven slik den alltid har vært, men samtidig skal jeg også jobbe mot en sammenslåing. Det blir en ekstra dimensjon til arbeidet, sier hun.

En av tingene som er svært viktig for Bråten, er arbeid til alle.

– Et seriøst arbeidsliv gir et felleskap og en inntekt som er nøkkelen til det meste, sier hun.

For å kunne bedre arbeidssituasjonen i fylket er folk nødt til å få den kompetansen de trenger. Flere må få fagbrev og studiekompetanse, i følge fylkesordføreren. For å kunne gjøre dette vil Bråten ha et tett og godt samarbeid med næringsliv, kommuner og universitetet.

– Jeg vil bidra med det jeg kan for at alle skal ha det bra, sier hun.

Synlig

Nå skal fylkesordføreren reise rundt å gjøre seg kjent for befolkningen. Bråten mener det er viktig at flere vet hva fylkeskommunen jobber med, og at de blir mer synlig.

– Jeg har tenkt litt på hva jeg kan gjøre for å bli mer synlig. Jeg er litt i tenkeboksen enda, men jeg kan for eksempel være mye ute på skolene, sier hun.

Bråten vil ta seg en besøksrunde ut til de forskjellige kommunene, og forteller at ordførerne snart vil få en henvendelse fra henne på dette.

– Jeg håper da at de viser meg det de er stolt av i sin kommune, og at vi kan se på hvordan vi sammen kan gjøre hverandre bedre, sier hun.

Bråten synes det er viktig at det ble en kvinnelig fylkesordfører. Det har kun vært en kvinne før henne. Hun mener at det skaper bedre rammebetingelser både i lokalsamfunnet og i arbeidslivet dersom likestillingen er god både for kvinner og menn.

– Det gir et større mangfold at det er kvinner på alle nivåer, også i den politiske toppledelsen, sier hun.

For Bråten er det viktig å ikke kun fokusere på det som ikke er bra nok, men også å belyse de tingene som faktisk har blitt ganske bra.

– Jeg vil vise at det har gått fremover på noen punkter. Det er viktig at jeg sprer det positive og ikke bare negativt, sier hun.

Motor

På spørsmål om hvordan hun ser for seg Arendal i det nye Agder, sier hun:

– Arendal er utrolig viktig, det er tross alt den største byen vår. Arendal skal utvikles med flere statlige arbeidsplasser og skal være en konferanseby. Det vil være motoren til mye av utviklingen.

Det er viktig for Bråten å ha en god dialog med Arendal kommune. Hun skryter av satsningen Arendal har vedtatt for lærlinger, og sier at det skjer mye spennende i byen om dagen.

– Generelt må vi se på hvordan naturgitte fortrinn som kraft, hav og skog kan gi flere arbeidsplasser og ny industri, sier fylkesordføreren.

Elsker det

Bråten elsker å være på jobb, og har alltid vært en person som liker å ha mange jern i ilden. I denne jobben må hun orke å ha mye å gjøre på.

– Det viktigste og gøyeste med min jobb er at jeg får møte så mange forskjellige mennesker og at jeg får påvirke. Også får jeg være en del av utviklingen til fylket. Jeg får jobbe sammen med folk om forslag eller tiltak som jeg selv har tro på, og jeg får sette saker på agendaen. Det er ganske stort, sier hun.

Hun har blitt veldig godt tatt imot. Nå jobber hun for å finne sin egen måte gjøre ting på.

– Det er veldig mye å sette seg inn i. Selv om jeg har visst om at jeg skal få denne rollen en stund har jo alle sin måte å gjøre det på. Nå må jeg finne min egen, sier hun.