Kvinnedagsplanen er klar

– Tradisjonen tro skal vi også i 2017 feire 8 mars Arendal, melder fagforbundet i Arendal i en pressemelding.

De inviterer til kvinnedagstog med oppmøtepå Kanalplassen klokken 17.00 onsdag 8. mars.

Tidligere AUF-leder og bystyrerepresentant Marthe Næss Thomassen skal holde appell før toget starter.

I fjor gikk ungdomspartiene i Arendal sammen om ett tverrpolitisk tog, for å signalisere at alle kan feire kvinnedagen. Det er ikke kommet signaler om et lignende tog i år.

Dette er parolene i årets tog:

Vi hilser våre medsøstre 8. mars

Kamp mot all kvinneundertrykking

Beskytt kvinner på flukt – krev trygge veier til Europa

Ikke svekk kvinners stilling – forsvar likestillingsloven

Kamp mot vold og voldtekt – rettsikkerhet for kvinner

Atomnedrustning nå – forbud mot atomvåpen

Solidaritet med verdens lesbiske!

Kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur

Etter toget inviteres det til kulturfest på Fagforeningens hus.