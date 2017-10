Vil ha mer kultur, mer helsesøster og bedre mat

Annonse:

Ungdommens bystyre presenterte seg på bystyremøtet torsdag. De har flere saker på agendaen.



– Helsesøster er en viktig person på skolen, en person som ungdommen skal kunne snakke med. De er på skolen et par ganger i uka, og det er ikke ofte nok, sa skoleminister i Ungdommens bystyre, Benjamin Zubaca.

Han mener at ungdomsskoleelevene kan få problemer med å uttrykke følelsene sine for skolens helsesøster når hun ikke er tilstede så ofte.

– Kommunen kan spare både penger og ressurser på at helsesøster oftere er på skolen. Vi vil helst ha henne der hver dag, sa han.

Zubaca setter også lys på at svømmeundervisningene på skolen starter alt for sent, og at timene er for korte.

– De første par årene er det stort sett lek i timene også, det er lite svømmetrening, sa han.

Bedre mat

Ifølge skoleministeren har han fått mange tilbakemeldinger på at kantinematen på skolene er dårlig. Det er lite frukt, lite næringsrik mat og dårlig utvalg.

– Jeg har en idé om at elever på restaurant og matfag kan ha praksisplass hos de ulike skolekantinene og lage mat. En elev kan for eksempel være to dager på Moltemyr, også de to neste på Stinta skole, sa han.

Elektronisk kort

Manju Shree Muthu, kollektivminister i ungdommens bystyre, holdt sin appell på engelsk foran forsamlingen.

Hun ønsker at politikerne skal satse på et elektronisk kort som sammenkobler buss og ferge, et kort som kan brukes både på dagtid og kveldstid av barn under 18 år.

– Busskortene i dag koster altfor mye. Med denne løsningen tror jeg mange flere vil ta buss og ferge, mente hun.

Kulturminister Emma van der Zant ønsker mer studentrabatt og flere festivaler i fylket. Hun ønsker også et økt fokus på Kilden.

– Flere må få vite om tilbudene på Kilden. Det er mange som ikke vet om de mange tilbudene. Ryktet om det gamle miljøet er gammelt, så det må folk legge fra seg, sa hun.

–Spam oss

Benedikte Nilsen fra Høyre hadde en klar uttalelse til ungdommens bystyre torsdag.

– Vi ønsker at dere skal ringe oss og spamme oss med mail. Ta mer plass, for det er dere som er fremtiden, sa hun.

Ungdommens bystyre fikk også stor ros fra ordfører Robert Cornels Norli.

– Vi er veldig glad for at dere er her i dag, og står klar for alle utfordringer dere dere gir oss. Vi ser frem til et godt samarbeid med dere, sa han.