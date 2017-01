KJØPER FORTSATT HEMMELIG: Holder Trollnes-kortene tett til brystet

Verken Esso Norge eller eiendomsmegleren som har stått for salget er villige til å opplyse hvem som står bak godkjent bud på Esso-tomta.

I oktober i fjor meldte Arendals Tidende at den gamle Esso-tomta på Trollnes var solgt. Ifølge Essos kommunikasjonsdirektør Tore Revå var salget godkjent internt i Esso.

Eiendomsformidler Terje Sorteberg fra selskapet DTZ realkaptal opplyste at salget ville bli tinglyst i løpet av november, og hvem som var kjøperen ville dermed bli kjent.

På etterskudd

To måneder senere er salget fortsatt ikke tinglyst og kjøper ønsker fortsatt ikke å stå frem. Revå fra Esso opplyser at selskapet forventer at de siste formalitetene kan være på plass i løpet av februar og at det dermed kan bli kjent hvem som har kjøpt strandlinjetomta i Tromøysund.

Da det i september ble kjent at tomta som er regulert til landskapsverneområde skulle selges var Arendal kommune raske om å komme på banen for å sikre seg området. Et bud på 250 000 kroner ble lagt inn, men troen på at det skulle være nok til å sikre tomta i kommunalt eie var heller laber. Da Arendals Tidende i oktober gjorde det klart at tomta var solgt kunne daglig leder i eiendoms­foretaket til kommunen, Øystein Sangvik, opplyse om at det ikke var kommunen som hadde vunnet budrunden.

– Jeg er ikke kjent med det og har heller ikke fått vite noe nytt, sa han til Arendals Tidende.

Formaliteter

Eiendomsformidler Sorteberg forteller at salget vil gå som planlagt, men at enkelte saker må avklares. Dette skal ikke ha noe med kravene Esso har satt om at eiendommen ikke kan brukes som bolig- eller forsamlingsområde på grunn av fare for lekkasje av gifter som kan ha forurenset grunnen å gjøre.

– Helt rutinemessige avklaringer pågår, men de har tatt lenger tid enn forventet, opplyser Sorteberg.