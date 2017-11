Annonse:

Byttet ut: Butikksjef Ole N. Olsen gleder seg over at han endelig har byttet ut plastposene med papirposer. Foto: Helene Walle

Kaster plastposen

Elkjøp Phonehouse satser miljøvennlig. Nå er det kun papir som gjelder. – Det er mye dyrere, men det er en del av kostnaden man må ta for å være miljøvennlig, sier butikksjef i Kristiansand og Arendal, Ole Normann Olsen. Mindre forbruk

1. november kvittet de seg med plastposene og startet å bruke papirposer i stedet. Tilbakemeldingene har vært gode, og forbruket på poser har allerede gått ned i Phonehouse butikkene på Sørlandet.

– Det har vært et par stykker som har sagt at de ikke vil være med på å støtte opp om det miljøvennlige tiltaket, men de aller fleste har vært veldig positive, sier Olsen, som legger til at mange takker nei til pose.

– Det er jo kjempebra at de bruker posende allerede har. Noen har også med seg bæreposer hjemmefra slik at de slipper å kjøpe nye poser i hver butikk, sier han.

Olsen forteller at det er flere som har kjøpt både fire og fem papirposer om gangen hos han, både fordi de ønsker å støtte Elkjøpfondet, men også fordi de gjerne vil ha papirposer hjemme til bruk i kildesortering.

Lokal støtte

Hver papirpose koster to kroner, og alle pengene de får inn går rett inn i Elkjøpfondet. Målet med fondet er å bidra til en økt digital kompetanse i nærmiljøet, og for å hindre at noen blir hengende etter i den teknologiske utviklingen.

– Det var for eksempel en ansatt på et gamlehjem som sendte inn en søknad om en ny TV. Da fikk de en splitter ny TV som alle beboerne kan bruke, sier butikksjefen.

Går foran

Elkjøp har et ønske om å gå foran i det å være mer miljøbevisst, og har lagt føringer på hvordan butikkene kan bli bedre. Foreløpig er det kun Phonehouse-butikkene, en underkjede til Elkjøp, som har byttet ut plastposer med papirposer.

– Det er mye enklere i våre butikker, som har forholdsvis små varer. I de store butikkene er det ikke mulig å kun ha papirposer, men det jobbes med å finne brukbare miljøvennlige plastposer, sier han.

Viktig



Olsen prøver å være mer bevisst på miljøet selv, og synes det er viktig at næringslivet går fram som et godt eksempel og tar et tak i dette.

– Jeg tror mange allerede er i full gang med å gjøre butikkene mer miljøvennlige, også vet jeg det er flere som skal starte fra nyttår, sier han og legger til at Elkjøp vil komme med miljøvennlige plastposer etter nyttår.

Nå er butikksjefen spent på hvor mange papirposer det blir solgt under julehandelen i år kontra tidligere år.

– Det har jo gått helt enormt med poser før, men jeg tror at antallet vil bli ganske mye lavere nå, sier han.