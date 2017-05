Kartlegger faren for kvikkeleireskred

Annonse:

Geoteknikere kartlegger faren for kvikkleireskred i Arendal.

I forrige uke fartet to team fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) rundt i utsatt terreng i Arendal og Grimstad. Foruten ipader med kart til å plotte funn og observasjoner i, var det lite som fortalte at det var geotekniske undersøkelser på gang. I Hove-området og bort til Botne på Tromøy og fra Nedenes langs Nidelva opp mot Øyestad kirke er fokusområdene i vårt område. Det er første gang faren for kvikkleireskred kartlegges i Arendal.

Ba om undersøkelse

Det er Arendal kommune som har bedt om å få gjort kvikkleireundersøkelsene.

–Det er vi som egentlig har bedt om å få kartlagt dette, sier beredskapssjef Hans Birger Nilsen i Arendal kommune.

Han begrunner ønsket om kartlegging med at det er stadig mer press på utbygging i kommunen og for å være føre var mener kommunen at faren for skred må være avklart. Ifølge Nilsen har prosjekter blitt stanset eller ikke blitt satt i gang i områder nettopp på grunn av usikkerhet om risikoen for kvikkleireskred. For enkeltutbyggere er slike undersøkelser svært kostbare å gjennomføre.

Ved siden av kartleggingen av risiko for nye prosjekter ligger det også i bakhodet på beredskapssjefen at det kan være risiko for eksisterende bebyggelse.

–Dette er informasjon vi mener kan være nyttig for innbyggerne, sier han.

Grunnboringer

Ifølge prosjektleder Kristine Ekseth i NGI ser geoteknikerne hun har med seg etter særtrekk for mulige forekomster av kvikkleire. Det er spesielt skråninger med én til femten i hellingsgrad og høydeforskjeller på ti meter som fenger geoteknikernes blikk. På ipadkartene markeres områdene med knappenålspunkter, men Ekseth beroliger med at punktene bare er områdene som er undersøkt og ikke nødvendigvis fareområder. Når kartleggingen visuelt er gjennomført vil teknikerne gjennomgå materialet. Nye, grundigere undersøkelser kan bli satt i gang på bakgrunn av observasjonene.

–Det kan bli grunnundersøkninger til sommeren. Boringer kan like gjerne bli gjort for å utelukke kvikkleire, sier Ekseth.

Hun sier at undersøkelsene ikke gjøres på konkrete enkelteiendommer og at grunneiere ikke trenger å bekymre seg for at geoteknikerne er ute i deres terreng.

Stort materiale

Først om halvannet års tid anslår prosjektlederen at arbeidet vil være ferdig til publisering i form av oppdaterte kvikkleirekart på Norges Vassdrags- og Energidirektorats (NVEs) nettsted. Før den tid er det mye arbeid som skal gjøres.

–Det er masse informasjon fra feltarbeid og grunnboringer som det skal skrives rapport fra. Det hele kommer til å munne ut i en rapport som blir publisert av NVE, sier hun.

Kommunens beredskapssjef sier resultatene fra undersøkelsene blir det materialet kommunen vil forholde seg til i fremtiden.

Har tatt liv

Kvikkleirekartlegging har vært gjort siden 1978. Da gikk et kvikkleireras i Rissa kommune i Sør-Trøndelag og tok med seg flere bygninger og en person omkom. I november i fjor gikk et ras i Sørum kommune i Akershus, som krevde tre menneskeliv. Ifølge NVEs nettsted er det størst risiko for kvikkleirested der det finnes marine avsetninger i grunnen og potensielle skred har et stort skadepotensiale mange steder i landet.