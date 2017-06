– Kan ikke ha missekonkurranse i havna!

Annonse:

Senterpartiets Milly Olimstad Grundesen fikk reaksjoner på kritikk av båter i gjestehavna.

I forbindelse med behandlingen av det kommunale foretaket Arendal Havns strategiplan i junimøtet i bystyret trykket Sp-representanten på noen knapper hos enkelte av de folkevalgte. Grundesen kommenterte at hun ønsket seg en ekstra havn der båter som det gjøres vedlikeholdsarbeid på kan få ligge.

Opplagshavn

– Jeg ønsker meg en tilleggsgjestehavn som gjør at en lett kan drive vedlikehold. Jeg ønsker at havna skal være stramme på hva en kan gjøre der, fordi vi skal ha en pen gjestehavn, sa hun.

Hun viste til at hun har observert båter liggende i gjestehavna som etter hennes mening ikke har vært så vakre å se på og at enkelte også har ligget i havna under presenninger.

– Jeg synes ikke det ser så pent ut, sa hun.

Missekonkurranse

Høyres Kristoffer Lyngvi-Østerhus er i tillegg til bystyrerepresentant også styremedlem i Arendal Havn KF. Han reagerte kraftig på skjønnhetskritikken fra Grundesen.

– Vi skal ikke ha en missekonkurranse for å komme inn i Arendal havn! Vi kan ikke begynne med regler om design og om den og den båten er fin nok. Skal vi sette tre mann på brygga da? tordnet han.

Heller ikke vararepresentant Silje Vanessa Samuelsen, Miljøpartiet De Grønne, var spesielt begeistret for utspillet.

– Vi må ikke forskjellsbehandle folk. Vi kan ikke skille på hvem som har finest båt, sa hun.

Samuelsen stilte på sitt aller første bystyremøte denne perioden som vararepresentant.

– Utrolig

Grundesen var åpenbart irritert over måten de to representantene tolket hennes utsagn på.

– Det er utrolig hva folk kan høre! Jeg snakket alldeles ikke om missekonkurranse, men om de som gjør jobb med båten sin i gjestehavna, sa hun.

Sp-representanten sa at havnesjefen har ryddet opp en god del i gjestehavna og at det ikke er båtenes design og utseende man skal mene noe om, men båter som ligger permanent med presenninger over seg hele sommeren.