Jomfruholmen forfaller – vil rive igjen

Annonse:

Eieren av prakteiendommen har satt tidligere arendalsordfører Einar Halvorsen på saken.

Onsdag stilte den tidligere Høyre-ordførerne i kommuneplanutvalget for kompisen sin, og eier av Jomfruholmen, Ole Ottersland, for å selge inn mot et rive-ja fra politikerne. Da Ottersland fremmet forslag om å få rive det gamle murhuset på eiendommen i Galtesund i 2014 og bygge et nytt moderne hus, ble det nei fra kommuneplanutvalget.

Inhabil

Den gang måtte eksordføreren melde seg inhabil i saksbehandlingen på grunn av vennskapet. Politikerne sa nei til riving og nybygg til tross for en tilstandsrapport som skisserte en rehabilitering til åtte millioner kroner for å kunne ta huset i bruk som bolig igjen. Vernemyndighetene var slett ikke begeistret for Otterslands forslag den gang og mente det nå 152 år gamle murhuset burde bevares.

Ny rapport

Halvorsen hadde med seg en rykende fersk rapport fra Multiconsult til utvalget. Otterslands konsulent kunne fortelle at rapporten konkluderer med at huset er i så dårlig stand at å begynne å sprenge i kjelleretasjen for å få bukt med fuktinntrenging ikke er mulig uten å ødelegge huset. Bakgrunnen skal være at fugene mellom mursteinene i bygningen er så porøs at bygningen ikke vil tåle det.

–Fugene mellom steinene er løse. Å få vekk vanntilstrømming per i dag er ikke mulig, sa Halvorsen.

Starter prosess

Et reguleringsforslag er nå på full fart inn til kommunen, som innebærer riving og gjenoppbygging på holmen i Galtesund like øst for Kolbjørnsvik. Håpet er at illustrasjonene Ingunn Hylen Thomassen i arkitektkontoret Trafo Arkitekter skal være mer spiselige som alternativ enn det forslaget om et moderne funkishus var. Ut av flere forslag, deriblant også et forslag som innebærer oppføring av et trehus, er det ett forslag – i mur – som det anbefales fra arkitektenes side å gå videre med. Et foreslått nybygg skal foruten å følge det kjente uttrykket også være litt mindre enn huset som står og forfaller på holmen i dag.

–Det er dette vi ønsker å ta videre. Vi har lagd franske balkonger på soverommene så det får tilbake det uttrykket som Jomfruholmen er i dag. Dette alternativet er det vi ønsker å fremme som en slags illustrasjon nå i forbindelse med oppstarten, sa hun.

Forskrekkelig

Knut Tveiten fra Pensjonistpartiet og Halvorsen var skjønt enige om en ting, Jomfruholmen er ikke noe de ser som et landemerke i Arendal, slik mange gjør og har gitt uttrykk for.

–Det er forskrekkelig å se på! Hvorfor ikke heller bygge et nytt Kolbjørnsvik der ute? Det hadde vært en drøm å få det til. I dag er det en bygård midt ute på en øy. Vi hadde aldri gått med på å bygge noe slikt på nytt, sa Tveiten.

Han lurte på muligheten for om det kunne komme flere boliger på Jomfruholmen, og til det fikk han svar fra arkitekten at det er mulighet for to boliger og at det kan være aktuelt i fremtiden.

– Litt mer Terneholmen, med mindre hus som skaper en idyll der ute, sa Tveiten.

Einar Krafft Myhren fra SV sa at han egentlig er tilhenger av å bevare bygget som er der, men om det ikke går må det som kommer være så likt som mulig det eksisterende.

Likhet for loven

Høyres Benedikte Nilsen hadde ikke problem med å se at forslagene er fine, men etterlyser likhet for loven. Hun har tidligere hisset på seg Ottersland nettopp i forbindelse med Jomfruholmen-vedtaket.

– Jeg er vel et av problemene for Einar og Ottersland, men det må være likhet for loven, sa hun.

Med det mente hun at om Ottersland får rive så er det sikkert flere andre også som ønsker å gjøre endringer på sine Hisøy-eiendommer.

–Vi må se på dette med en helhetlig tankegang. Det er pent og jeg skjønner at Ole har lyst på et hus som funker, men skal vi si ja til han og så skal alle de andre som sitter med gamle hus få sitte og fryse på vinteren? sa hun.

Kommunalsjef Geir Skjæveland sa at det mest naturlige er at huset sammenlignes med andre hus i hele Arendal kommune og ikke bare på Hisøy. En vesensforskjell, mener han, er at det også er stor forskjell på å rehabilitere et gammelt trehus sammenlignet med et gammelt murhus.