– Jeg har jobbet ti år for dette

HAR TROA: Kokk på Bjorbekktunet, Anne Marie Myhre, har troen på at økologisk er et bedre og sunnere alternativ. Her viser hun fram økologisk ost og melk som de bruker i matproduksjonen. FOTO: Helene Walle

Tove Nævisdal har endelig klart å oppnå 15 % bruk av økologiske varer på kjøkken i Arendal. Nå blir vi den første kommunen i Norge med ni valørmerker.

Arendal kommune kom i 2007 med et prosjekt, et øko-løfte, om å oppnå 15 prosent økologisk andel innen 2020.

– Jeg har jobbet i ti år med å få fram økologiske råvarer, så dette var veldig moro, sier Tove Nævisdal, avdelingsleder for kjøkken, vaskeri og renhold i Arendal kommune.

Økologisk



For henne handler det om å ha nok kunnskap om økologiske råvarer, men det har også vært viktig med et tett samarbeid med de ansatte.

– Vi startet med å gjøre om de store varekostene til bruk av økologiske produkter, og etter en stund klarte vi å oppnå prosenten. Det betyr at vi ikke kan ha halvfabrikata lengre, men mitt inntrykk er at kokkene liker å jobbe med gode råvarer, sier Nævisdal.

Arendal kommune har elleve kjøkken totalt, og ni av dem har oppnådd 15 prosent som får valørmerket bronse fra Debio. Valørmerkene er et markedsføringsmerke som brukes for å profilere andel økologiske/Debio-godkjente produkter i servering eller matvarehandel. Valørmerkene finnes i bronse, sølv og gull, hvor andelen økologiske varer måles i innkjøpssum eller vekt. Bronsemerket krever minimum 15 prosent, sølv krever 50 prosent og gull 90 prosent.

Høyt

De som har høyest prosent i kommunen er Bjorbekktunet, Solhaug bo- og omsorgssenter og Nyskogen bo- og omsorgssenter, som ligger på 25-30 prosent. Det er Nævisdal veldig fornøyd med.

– Den største utfordringen er å få poteter økologisk jevnt over hele året. Etterspørselen er større enn tilbudet, sier hun.

Hun forteller at Tine, som blant annet leverer økologisk melk, skal få en ny økologisk linje på Sørlandet etter hvert. Det gjør at Arendal kommune har tilgang på mer økologisk enn de har i dag.

– Vi har langt igjen enda, men vi har stor tro på det. De kan ikke dokumentere at økologisk er bedre enn annen mat, men det er sannsynlig at det er mer vitaminer og mineraler i råvarene i og med at de ikke inneholder like mye vann. Det er godt nok for meg, sier Nævisdal.

Nå er målet til Nævisdal å få med de to siste kjøkkenene opp på bronsenivå hos Debio.

– Kokkene våre har gjort en kjempejobb, og de ser verdien av det. Uten et så godt samarbeid med de hadde det ikke gått, sier hun.

Frossent



På Bjorbekktunet møter vi kokk Anne Marie Myhre. Hun er veldig fornøyd med at de har fokus på økologisk mat, og tror at bøndene også heller mer og mer mot å produsere økologisk framover.

– Jeg handler mye økologisk hjemme også. All den sprøytingen kan jo ikke være bra, sier hun.

På Bjorbekktunet handler de inn mye økologiske frossengrønnsaker, de har økologiske poteter, økologiske egg, melk og havregryn.

– Så skal vi snart begynne å ta inn økologisk mel igjen også, det blir bra, sier Myhre.

Myhre tenker at den eneste ulempen med økologisk mat må være at det har noe kortere holdbarhet en annen mat.

– Men ellers er det nok bare innstillingen i hodet som spiller inn. Kanskje vi klarer å få snudd de rundt oss til å tenke annerledes, sier hun.

Fullt hus

På Bjorbekktunet lager kokkene mat til mellom 30 og 35 mennesker hver dag, fem måltider om dagen. Alt laget fra bunnen av, og det er kokkene bare glad for.

– Vi lager eggerøre i svære porsjoner av gangen, og i dag skal vi ha karbonader til middag, sier kokk Mona Lien Ånonsen mens hun står og klekker egg til den store gullmedalje.

Karbonadene er det lærling Fatima Samieldin som skal lage. Hun har vært lærling der i fem måneder og trives svært godt.

– Jeg lærer veldig mye om mat og råvarer, og føler selv at dette er noe jeg kan, sier hun.

Kokk Myhre forteller at mange butikker har blitt flinkere til å ta inn økologiske råvarer, og sier at det er noe som ikke stemmer med alt av dagens mat.

– Når boller og delte epler holder seg i like god stand etter tre dager, er det noe galt, sier hun og legger til at økologisk nok ser ut som den tryggeste veien å gå.

– Økologisk?



Ann Ilis Åsen sitter sammen med venninnene Dagny Bjørløv og Torbjørg Narten i kaféen på Bjorbekktunet. Når hun blir spurt om synspunkter på at kjøkkenet bruker økologisk mat, stiller hun seg spørrende.

– Hva er økologisk mat? Det har jeg aldri hørt om en gang, sier hun.

Bjørløv har hørt om det før, men verken hun eller Narten var klar over at kjøkkenet hadde et fokus på økologiske råvarer.

– Jeg kjenner egentlig ikke noe forskjell på smaken, men da jeg bodde på gård kjøpte jeg jo mye økologisk selv, sier Narten.

– Jeg ante ikke at de hadde noe økologisk her, men det må jo bare være sunt. De har en variert og god mat i hvert fall, smiler Bjørløv, som legger til at hun ikke har fått gredd håret før bildet blir tatt.

Storproduksjon



På Røedtunet på Nedenes lager de mat til alle institusjonene i Arendal. I tillegg lager de porsjonspakker med middag til hjemmeboende i kommunen, og de har catering.

– Vi lager vel rundt en 5-600 porsjoner per dag, sier kokk Leif Robert Andersen.

Han forklarer at alle porsjonene lages fra mandag til torsdag, mens fredagen brukes til rengjøring av kjøkkenet og utkjøring av mat.

– Det vil si at vi nok lager mat til omtrent tusen personer her dag, i og med at vi kun har de fire dagene å gjøre det på, sier han.

Bare til hjemmeboende lager de omtrent 250 porsjoner i uka. Andersen medgir at de nok kunne ha brukt mer økologisk.

– Vi har økologiske poteter, melk og risgrøt i hvert fall, men grønnsaker rett fra åkeren har vi jo ikke, sier han.