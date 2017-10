Jobber for å forebygge ekstremisme

Annonse:

MÅ STÅ SAMMEN: Geir Fredrik Sissener fra Høyre viste stort engasjement under denne saken i bystyret torsdag. Han mener at vi må stå sammen mot radikalisering. FOTO: Helene Walle

Arendal kommune slutter seg til en prat mot ekstremisme og hat for hele Agder.

Politidirektoratet har bedt landets politimestre om å utarbeide en strategiplan for å forebygge voldelig ekstremisme, hatkriminalitet og sårbare samfunn. I bystyremøtet torsdag sluttet Arendals politikere seg til planen.

Agder politidistrikt har i den anledning utarbeidet et forslag til strategiplan som omhandler hvordan man kan begrense oppslutningen og rekrutteringen til radikale miljøer. Politidistriktet vil at mange i Agder skal jobbe sammen om planen, og ønsker derfor en politisk behandling av høringssvar fra kommuner og fylkeskommuner. Arendal kommune er en av de 30 kommunene som gikk sammen om å opprette Plattform ressurs- og kompetansesenter. På nettsidene formidles det kunnskap om radikalisering som ansatte og innbyggere i hele regionen kan lese.

– Det er en viktig handlingsplan. For å lykkes må alle ta ansvar og handlingsplanen må settes til verks. Jeg håper ikke at denne planen legges i en skuff, sier Josef Hæier fra Arbeiderpartiet.

33 punkt

I strategiplanen er det 33 konkrete tiltak fordelt på fire satsningsområder:

Sikre samordning koordinering og samarbeid

Sikre relasjoner til det flerkulturelle miljøet. Forebygge sårbare samfunn og hatkriminalitet

Sikre tett og målrettet oppfølgning av radikaliserte personer og ekstreme miljøer. Sørge for å få færre radikaliserte gjennom effektiv tverretatlig innsats.

Sikre informasjon, bidra til kunnskapsutvikling, kunnskapsoverføring og forskning, herunder følgeforskning

Gjelder alle

Ifølge Geir Fredrik Sissener er dette noe vi må ta tak i for å hindre at noen føler seg utenfor i samfunnet og en at religiøse personer radikaliseres.

– Dette er en oppfølgning av den tragiske hendelsen for noen år siden. Dette er ikke en plan som gjelder noen, den gjelder alle. Vi må stå samlet tverrpolitisk for å få dette til, og det føler jeg at vi gjør, sa han.

Videre mente Sissener at vi ikke må ta noen ting for gitt.

– Denne planen forplikter oss til å ta et ansvar, og det må følges opp av hele storsamfunnet hver eneste dag, sa han.

Mestring

Rådmannen la vekt på at kommunens viktigste oppgaver handler om å legge til rette for at innbyggerne opplever mestring, personlig verdi, handlingsrom i eget liv og tilhørighet. Å forebygge voldelig ekstremisme, hatkriminalitet og sårbare samfunn er en del av kjernen i kommunedelplanen for levekår ” Tidlig Innsats – for bedre levekår 2023″. I tillegg har ikke de foreslåtte tiltakene noe særlig økonomisk innvirkning på Arendal kommune, da satsningsområdene i stor grad kan brukes i eksisterende tilbud.

Strategiplanen ble enstemmig vedtatt.