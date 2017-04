UB-nestleder Marie Liene Guttormsen ble personlig da hun ba bystyret i Arendal om å satse mer psykisk helse.

Torsdag morgen smalt de unge politikerne i Ungdommens bystyre til med demonstrasjon for å få økt bevisstheten om ungdommers psykiske helse. Det skjedde foran rådhuset mens arendalitter på vei til jobb og skole passerte forbi, og mens politikerne strømmet til bystyremøte. I kledd oransje t-skjorter, med plakater og informasjonsbrosjyrer var det ikke til å unngå å legge merke til aksjonen fra ungdommene.

Skremt

Nestleder i UB holdt appell i bystyresalen for de folkevalgte. Hun ble svært personlig og fortalte om mobbing gjennom flere år og om fortvilelsen over ikke å få hjelp via offentlige kanaler. Den kom fra helt andre.

– Hadde det ikke vært fordi jeg fikk hjelp hadde jeg ikke stått her i dag, sa hun.

Ifølge Guttormsen var verken skolen eller helsevesenet på plass for å hjelpe i hennes tilfelle.

–Det skremmer meg og jeg håper det skremmer dere også, sa hun med klar melding til lydhøre folkevalgte.

Trenger kompetanse

Guttormsen delte historien om at hun nettopp er blitt storesøster etter å ha vært enebarn i sytten og et halvt år. Hun la til at hun er bekymret for sin lillesøsters fremtid i prestasjonssamfunnet. UB-nestlederen sa at det er nødvendig med flere helsesøstre, skolepsykologer og at lærere får kompetanse til å se ungdommer som sliter.

–Kjære ordfører, kjære bystyre, hjelp oss, sa hun.

Ordførerklem

Ap-ordfører Robert C. Nordli ga Guttormsen en god klem og takket for appellen og at hun delte sin personlige historie. Han la til at det jobbes med planer for å styrke helsetilbudet til Arendals unge innbyggere og inviterer UB med på dette arbeidet.

–Vi ønsker Ungdommens bystyre med på den jobben for å få riktige tjenester, sa Nordli.

Bred aksjon

UB ønsker at bystyret i Arendal skal prioritere skolehelsetjenesten høyere og sørge for at helsesøstrene får mer tid på skolene. De unge politikerne ønsker også at det skal bli lettere for ungdom å komme i kontakt med psykologer enn det er i dag og at skolepsykolog må på plass på alle ungdoms- og videregående skoler. Etter aksjonen utenfor rådhuset og appellen i bystyresalen satte ungdommene kursen videre ut på stand i sentrum og skolebesøk for å øke oppmerksomheten om tilbudet for psykisk helse for unge i Arendal.