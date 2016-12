Innfører nye fylkeskommunale utmerkelser

Aust-Agder fylkesting har innført to nye priser som kan deles ut hvert år.

I fylkesutvalget tirsdag fikk fylkesrådmannen enstemmig vedtatt å innføre to nye utmerkelser, Årets lærebedrift- og Årets instruktør i Aust-Agder. Prisene kan deles ut fylkets yrkesopplæringsnemd. Prisen for «Årets lærebedrift i Aust-Agder» kan gis til enkeltbedrifter eller bedriftsmedlemmer i et opplæringskontor, som har utmerket seg i jobben med å utdanne både lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater. Prisen for «Årets instruktør» kan deles ut til en person som har utmerket seg som ambassadør for fagopplæring og god rollemodell.

Årets lærling

I 2014 ble prisen «Årets lærling» opprettet og siden den gang er den delt ut to ganger. Den positive omtalen prisen har fått gjør at fylkesrådmannen mener fagopplæringen har fått et løft. I november i år vedtok yrkesopplæringsnemnda å be fylkesadministrasjonen om å få innført priser også for lærebedrifter og instruktører. Et mål med innføring av prisene er å stimulere til bedre ytelse både hos de som er i lære og lærebedrifter deres instruktører.

–Samtidig vil prisene kunne stimulere til statusheving og økt rekruttering til yrkesfagene, heter det i fylkesrådmannens saksfremlegg.

Høythengende

I forbindelse med opprettelsen av prisene er det utarbeidet statutter for tildelding, og i vedtaket tas det høyde for at om ikke det er kommet forslag om godt kvalifiserte kandidater så skal ikke prisen deles ut. Det er fordi den må være prestisjefylt. Når det er kandidater til prisen skal den deles ut under den årlige høytidelige utdelingen av fag- og svennebrev i regi av fylkeskommunen. Det legges opp til at prisene for første gang deles ut i februar 2017. Premien som følger utmerkelsene er kunst på en verdi av inntil 5 000 kroner.