Ingen dato for månedlig faktura

– Vi må sikre at kvaliteten er god, sier økonomisjef Bente Rist i Arendal kommune.

Arbeidet med å få kommunen til å sende ut månedlige fakturaer for gebyrer, avgifter og eiendomsskatt har tatt lenger tid enn det formannskapet satte som frist i april i fjor. Torsdag svarte kommunalsjef Bente Rist på kritikken fra Høyres Kristoffer Østerhus-Lyngvi i formannskapet. Der sa han at er oppgitt over at administrasjonen ikke har fulgt opp det enstemmige vedtaket om å innføre månedlig faktura i forbindelse med innføring av nytt regnskapssystem i kommunen, mens det er tatt i bruk i Grimstad.

Les også: Skuffet over rådmannens fakturasomling

Bil uten ratt

Rist forklarte at innføringen av det nye økonomisystemet er av en størrelse som gjør at Arendal har satt norgesrekord i systemstørrelse. Det i seg selv skal ha gjort til at det har vært lite tid til å tilpasse og teste løsningene, som skal fungere mellom en rekke ulike deler av organisasjonen, snakker sammen som det er tenkt.

–Leveransen var ferdig 1. januar og var som en bil uten ratt, sa hun.

Mye feil

Rist sa videre at Grimstad har startet med å sende ut månedlig faktura til sine innbyggere. Det skal ikke være helt knirkefritt, ifølge kommunalsjefen.

–De har mye feil og jobber fortsatt med å få det riktig. Vi ser det som lite hensiktsmessig å sende ut og at folk får feil faktura. Vi må sikre at kvaliteten er god, sa hun.

Ifølge Rist kan ikke kommunen sette noen dato for overgang fra faktura hver tredje måned til hver måned, men lovet å komme med informasjon til formannskapet etter påske.

– Jeg ser at vi bruker litt lenger tid. Vi ønsker å komme lengst mulig før vi sender ut faktura til kunden, sa Rist.

Store problemer

Åshild Bruun-Gundersen fra Fremskrittspartiet undret seg over at Grimstad har tatt systemet i bruk, mens Arendal ikke har gjort det og lurte på om hva som er årsak til forskjell i risikovurderingen.

–Jeg er ikke sikker på om Grimstad ville startet om de visste hvor store problemer de ville få, lød kommentaren fra Rist.

Informasjon

Lyngvi-Østerhus mente like full at administrasjonen kunne ha vært rausere med informasjon om forsinkelsen ettersom det har gått lang tid siden vedtaket ble fattet.

–Det hadde vært fint å få beskjed tidligere om at dette ikke kommer til å gå. Det er ganske store fakturer vi har og det er en stor utfordring for veldig mange, sa han.