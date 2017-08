Idrettsfinans satser på rekruttering

Annonse:

Daglig leder håper konsernet blir ledende innen rekruttering og bemanning.

Det nystiftede firmaet har fått navnet Ivre rekruttering og bemanning as og håper å ha sine første kunder og ansettelser på plass i løpet av kort tid.

Raskt i gang

Daglig leder Geir Fredrik Sissener forteller at han har tenkt på ideen lenge.

– Jeg har sett tidligere at bemanningsmarkedet har potensiale om man er flink og leverer gode tjenester. Så har den tanken modnet litt, men vi så før vi gikk i gang at vi måtte ha to suksesskriterier. Nummer en er å starte i et marked som er på vei opp og ikke ned, det ser vi at det er nå, det er mindre arbeidsledighet og etterspørselen etter bemanning er stor. Det andre er at vi må ha flinke medarbeidere med, forteller Sissener som er skråsikker på at de flinke medarbeiderne er sikret.

I selskapet er nemlig allerede Andrè Pedersen og Heidi Tellefsen ansatt. Pedersen har arbeidet i Active People og Adecco siden 2008, mens Tellefsen har arbeidet i Manpower og Bemanningsbyrået siden 2001.

– Vi starter med to med lang bransjeerfaring som kan komme raskt i gang og har stort kontaktnettverk, sier Sissener og legger til at han håper det vil gjøre at selskapet kommer raskt i gang med en stor kundemasse.

For idretten

Manpower, Personalhuset, Bemanningsbyrået, Active People og Adecco er bare noen av firmaene som allerede driver i Arendal og byene rundt. Sissener mener eierskapet skal få Ivre bemanning til å skille seg fra resten.

– Vi syns det er hyggelig at vi skiller oss ut ved at ingen store konsern eier oss, vi er eid av idretten og alt utbytte vi skaper går tilbake til idretten i Aust-Agder. Det synes vi er et viktig salgspoeng, for alle har et forhold til idretten på en eller annen måte og ved å satse på dette kan vi styrke idretten, sier Sissener.

I tillegg til bemanning driver Idrettsfinans selskap innen idrettsanlegg, bingo og treningsstudio.