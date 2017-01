– Hvis jeg ikke stemte for ville jeg bli kastet

Bystyrerepresentant Liv Heidi Arnesen har grublet på utmelding fra Fremskrittspartiet i ni måneder.

Torsdag ble det kjent at bystyrerepresentanten for Arendal Frp melder seg ut av partiet. Bakgrunnen er blant annet avstemningen om fylkessammenslåing i fylkestinget i desember i fjor, der tre av hennes tidligere partikolleger gikk imot rådsmøtet i fylkespartiet, som i forkant var enige om å si nei til sammenslåingsforslaget. At tre av partiets representanter stemte for fikk begeret til å renne over for Arnesen og bestemte seg for at hun ikke kan være medlem og drive valgkamp foran stortingsvalget i år for et parti som ikke respekterer folkeavstemninger. I pressemeldingen hun sendte ut på egenhånd kritiserer hun at demokratiske prosesser i Fremskrittspartiet ikke respekteres og mener at partiets representanter alltid skal følge resultatet av en folkeavstemning. I 2011 sa innbyggerne i Aust-Agder nei til fylkessammenslåing gjennom folkeavstemning, mens det i 2016 ble gjennomført en statistikkbasert innbyggerundersøkelse som beslutningsgrunnlag.

Begynte i april

Til Arendals Tidende utdyper Arnesen imidlertid en situasjon som har pågått siden april i år, da bystyret i Arendal skulle stemme over om det skulle holdes folkeavstemning i forbindelse med forslaget om å slå sammen Arendal med Tvedestrand, Risør og Gjerstad kommuner til en ny stor kommune.

– Det har egentlig holdt på siden april siden avstemningen i bystyret om ja eller nei til folkeavstemning, sier Arnesen.

Bystyrerepresentanten hadde stemt ja til at det skulle holdes folkeavstemning om hun hadde hatt muligheten, men ble en del av flertallet på 21 mot 18 stemmer, som sørget for at det kun ble utført en innbyggerundersøkelse. Utmeldingen kom torsdag morgen, samme dag som bystyret i Arendal er samlet til halvannet døgns folkevalgtopplæring på Kragerø Spa i Telemark.

Jeg fikk beskjed fra fylkeslederen om at hvis jeg stemte for ville jeg bli kastet

Eksklusjonsvarsel

Ifølge Arnesen var imidlertid partipisken høyst tilstede da bystyret skulle avgjøre om det skulle holdes folkeavstemning eller ei. Fylkesleder i Aust-Agder Fremskrittsparti skal ha gitt henne beskjed om eksklusjon om hun ikke stemte imot folkeavstemning sammen med bystyregruppen.

–Jeg stemte imot, men det var fordi jeg fikk beskjed fra fylkeslederen om at hvis jeg stemte for ville jeg bli kastet, sier hun.

–Hvordan er det å få en slik beskjed?

–Jeg tok ikke det så veldig tungt, sier hun.

Ingen trussel

Fylkesleder Peter André Busch sier at det ikke ble fremsatt noen trusler om utkastelse i forbindelse med ja eller nei til folkeavstemning i Arendal om kommunereformen.

–Nei, trussel var det vel ikke. Frp har nemlig programfestet at vi er for kommunereform. Folkeavstemning brukes kun når vi ikke har en vedtatt politikk, sier han.

Utover å si at fylkespartiet tar utmeldingen fra Arnesen til etterretning ønsker ikke Busch å kommentere saken ytterligere.

–Kommer det flere utmeldinger?

–Det vet jeg ikke, sier han.

–Er du redd for flere?

–Nei, jeg kan ikke si det, sier han.

Blir uavhengig

Folkevalgte som melder seg ut av et parti har fortsatt møterett som uavhengig representant. Arnesen er i tillegg til å være bystyrerepresentant også styremedlem i de kommunale foretakene Arendal Havn og Arendal Eiendom. Politikeren har vært medlem i Fremskrittspartiet i elleve år, og har også tidligere har vært leder av Arendal Frp. Hun har ikke umiddelbare tanker å melde seg inn i et annet parti.

–Jeg har ingen planer om det, sier hun.