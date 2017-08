Miljøvennlig turisme på Hove

Annonse:

Hove Camping ble i sommer miljøsertifisert.

Sertifiseringen kommer fra Green Key som er reiselivets eget miljømerke. For å bli Green Key sertifisert må bedriften leve opp til en rekke kriterier innen alt fra energi, innkjøp, avfall og informasjonsarbeid for å være en ansvarlig arbeidsplass.

– På Hove ønsker vi å gjøre vårt beste for å ta vare på miljøet og naturen. Vi kildersorterer og tilbyr denne muligheten til våre gjester. Vi har også gått over til miljømerkede rengjøringsmidler og jobber med å få ned vannforbruket og strøm for å begrense miljøpåvirkning, sier campingvert Yngve Berntsen i en pressemelding.

Green Key har som mål og fremme bærekratig turisme og godkjenner nå altså Hove Camping som et sted for det. Campingen anser ikke seg selv som i mål med satsningen på miljø, men opplyser at de vil fortsette å jobbe med det.

– Vi vil jobbe kontinuerlig med å forbedre vår miljøprofil på Hove, og ønsker at alle gjester bidrar til dette. Vi vil bevisstgjøre ved å henge opp informasjon blant annet i resepsjon og alle hytter, og merke kildesorteringsplassene for glass, metal, papp, plast og bioavfall, sier Berntsen.»