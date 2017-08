Kan bli hjem for tusenvis av arendalitter

Annonse:

Vindholmen kan få til sammen rundt 700 boliger, men utbyggingen vil trolig ta flere tiår.

Onsdag behandler kommuneplanutvalget i Arendal planforslaget for fremtidens Vindholmen. Et forslag til utbygging av det nåværende industriområdet er gjort på bakgrunn av arbeidet de tre danske arkitektfirmaene Everyday, All og Sted har utført for Arendal Fossekompani as og Arendal Industrier as.

Tusentalls beboere

Med 700 nye boenheter på Vindholmen vil det kunne vrimle av folk i dagens mer eller mindre nedlagte industriområde i fremtiden. Et regnestykke med to personer i hver bolig gir 1.400 mennesker, tar vi utgangspunkt i husholdninger med fire i hver blir tallet 2.800 mennesker. Det legges imidlertid opp til boliger i ulike størrelser, slik at antallet mulige innbyggere sannsynligvis vil ligge et sted mellom disse anslagene. Rådmannen i Arendal mener imidlertid at området må bygges ut over svært lang tid, «sannsynligvis flere tiår», som det heter i saksfremlegget. Det krever en fremtidsrettet plan, som også er nøyaktig og ganske detaljert for å sikre at sluttmålet blir i tråd med hvordan en ønsker at det skal se ut når det er ferdig. I forslaget legges det opp til en utbygging i hele tolv etapper, der første del er den ytterste delen av Vindholmen, mens den siste er den innerste delen inn mot Krøgeneskilen.

Les også: Blåser nytt liv i Vindholmen-prosjektet

Sentrumsformål

I dag er Vindholmen regulert til industri. For å få på plass utbyggingen som er ønsket, må området få regulering som sentrumsformål, med plass til boliger, kontorer, butikker, servicetjenster, bevertning, offentlig og privat tjenesteyting og uteoppholdsplasser og det foreslås at de ytterste delene av tomteområdet mot Tromøysund får rene boligområder. Selve bebyggelsesområdet er på rundt 60 mål, mens hele planen med veier og friområder inkludert er på ca. 145 mål. Totalt vil fotavtrykket av bygningene være på ca. 22.500 kvadratmeter og det foreslås en fordeling på 80 prosent bolig og resten tjeneste- eller næringsareal. Løkholmen like vest for Vindholmen skal være friområde og få en solid ansiktsløftning. Selve holmen skal frigjøres fra land ved at den graves ut og får vann rundt hele. Det trekkes frem at planforslaget oppfyller arealpolitikken i Arendal, som sier at det skal bygges mer og tettere langs kollektivaksene og dermed få ned biltrafikk og øke andelen kollektivt reisende, gående og syklende.