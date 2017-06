Hentet til leirskoletest fra nabokommunen

Annonse:

50 ungdomsskoleelever fra Grimstad var prøvekluter for leirskolesatsingen på Hove.

I mai i fjor kunne Arendals Tidende fortelle om planene om et fast leirskoletilbud i Hove-leiren på Tromøy. Vyene er store, med et internasjonalt nedslagsfelt på sikt. I forrige uke var den aller første gjengen ungdomsskoleelever på plass for å teste ut pilottilbudet, det første utkastet til et innhold i leirskolen.

– Det er et veldig koselig og fint område, sier Karen Våje (14).

Hun og venninnen synes det er storartet å være på leirskole i nabokommunen. Her får de lære mange nye ting og ikke minst bli enda bedre kjent med klassekompisene.

–Vi får mange gode minner herfra. I går var vi i klateparken. Der lærte vi å samarbeide og hjelpe hverandre gjennom løypa, forteller Marita Føreid (15).

Skolevenninnene forteller om klassiske leirskoleaktiviteter på kveldstid.

–Da går vi fra rom til rom og sosialiserer og blir kjent medelevene, og så er det bålbrenning og sang rundt bålet, forteller de to.

Unge frøken Våje ser ut til å fryse litt i brisen til tross for at sola skinner og gradestokken viser 20 varmegrader.

– Jeg gruer meg mest til å svømme, for det er så kaldt, avslører hun.

– Følg med

Mens halvparten av elevene denne formiddagen skulle delta på et naturfaglig opplegg med undersøkelser i fjæra, var den andre halvparten kledd i våtdrakt og redningsvest og klare til å teste ut kajakkpadling. Under kyndig veiledning av utendørsentusiastene Jan Fasting, gründer bak Canvas Hotell i Telemark og styremedlem i Hove drifts- og utviklingsselskap, og Roar Laugerud fra Wannado Klatrepark. Fasting instruerer elevene i kajakk på plenen ved Strandhuset på Hove, nede ved den såkalte «handikappstranden». En av elevene har plassert seg i en alt for stor kajakk i feil retning.

Fasting ber gutten følge nøye med og minner om at det han skal være med på nå slett ikke er som engelsk og matematikk, der det ikke er så farlig å gjøre noe galt.

– Gjør du feil her så dør du, sier Fasting i en blid og bestemt tone.

Gutten finner en ny og mindre kajakk, plasserer seg i samme retning som de andre på plenen og følger med på instruktøren.

Flere ruller

Kajakkene blir båret ned til vannkanten og elevene tar plass oppi. Instruktørene forteller hvordan ungdommene skal gå frem når de ferdes ute i Hovekilen. Til slutt setter de utover. I løpet av ti minutters tid har minst tre kajakker rullet rundt og søkkvåte ungdommer blir hjulpet opp i båtene igjen. Ingen gråting og ulykker så langt. Daglig leder Terje Stalleland i Hove drifts- og utviklingsselskap gleder seg over at leirskoleprosjektet endelig er i gang med den virkelige prøven.

– Vi har hatt leirskole i tankene veldig lenge. Nå har selskapet hatt noen gode år og jeg håper vi skal lykkes med dette, sier han.

Hele pilotprosjektet med å lage et leirskoletilbud som er tilpasset opplæringsloven og kravene Norsk Leirskoleforening har satt for å kunne bli en godkjent leirskole har kostet rundt 600.000 kroner. Kursdeltakelse, besøk på andre leirskoler, lønn til prosjektledere og instruktører og ikke minst innkjøp av utstyr har en kostnad. Til sammen er det kjøpt utstyr for 250.000 kroner, utstyr Stalleland ser for seg kan være aktuelt å bruke når det ikke er leirskolesesong til andre typer aktivitetstilbud på området.

Oppstart neste år

Da leirskoleidéen ble presentert i fjor fortale ledelsen om at europeiske skoleelever er i målgruppen for leirskoletilbudet på Hove. Det kan også skje på sikt, men i første rekke er det planlagt at det fra høsten 2018 skal være et tilbud til skoleelever fra hele Norge.

– Planen er oppstart fra høsten 2018, forteller rektor for pilotprosjektet, Gro Vale.

Hun forteller at det allerede er avdekket at det er behov for bedre fasiliteter til eksempelvis skifte av klær og at en ny garderobeløsning er ønsket på stranden. Leirskolens aller første rektor jobber til vanlig som elektrofagslærer ved Dahlske videreågende skole i Grimstad, og siden hun har praktisk pedagogisk utdanning var det hun som måtte ta rektoroppdraget i stedet for prosjektets leder Lars Dybing. Vales seilekompetanse med erfaring fra både Grimstad og Arendals seilermiljø hjelper også på når man skal være leirskolerektor for ei uke.

– Det er spennende det, men først og fremst litt uventet, smiler hun.

4.000 i året

Pilotelevene på leirkskolen er i alderen rundt 15 år. Målgruppen på sikt er de litt yngre elevene, fra rundt 7.-klasse, alderen der det er vanlig for skoler å tilby leirskoleopphold.

– Vi satser på å få go for dette fra høsten av, sier Vale.

Stalleland ser leirskole som et nytt forretningsområde for virksomheten i Hoveleiren og håper selvsagt på gode tilbakemeldinger fra testelevene.

Målet til Hove drifts- og utviklingsselskap er å tilby leirskole 20 uker hvert eneste år. Ti uker før sommerferien og ti uker etter. Til sammen regnes det en kapasitet på 200 elever samtidig. Det blir 4.000 skoleelever i året, som får mulighet til å delta på leirskole på Tromøy. Han forteller at prislappen for ei uke på leir på Hove vil ligge på 2.300 kroner for hver elev.

– Det er det som er snittet på leirskoler i Norge, men jeg tror vi kan levere den høyeste kvaliteten, sier han.