Ordfører Robert C. Nordli mener åpningen av Arendal Lufthavn Gullknapp kan trekke bedrifter til kommunen.

Lørdag åpnes flyplassen offisielt. Arendal Lufthavn Gullknapp ligger like over grensen i Froland kommune, men bærer likevel nabokommunens navn. Arendal Fossekompani AS er største eier, mens Arendal kommune eier nest mest i flyplassanlegget. Arendalsordføreren er nestleder i styret for flyplassen og vil være tilstede når lufthavnen åpnes lørdag. Han er kjempefornøyd med det Arendal Fossekompani har fått til på Gullknapp.

–Jeg vil gi honnør til Arendal Fossekompani, som satser på Arendal Lufthavn Gullknapp. Nå leveres det på det som har blitt lovet. Nå blir det en flyplass for næringslivet og det er svært gledelig, sier Nordli.

33 år etter

I 1984 ble det første arealet kjøpt inn noen kilometer i skauen på innsiden av Blakstadheia. Mye har skjedd siden den gang. På et tidspunkt ble det diskutert om Gullknapp kunne være en erstatning for Kristiansand Lufthavn Kjevik i fremtiden, fordi denne flyplassen ikke har like gode utbyggingsmuligheter som i Frolands dype skoger. Nordli ser ikke på Gullknapp som en erstatning.

– Dette er ikke til erstatning, men supplement til Kjevik. Dette er viktig for Arendal og arendalsregionen, sier han.

Ordføreren mener flyplassen er viktig for at kommunen skal kunne tiltrekke seg og ta vare på bedrifter. Nordli ser ikke bort ifra at deler av næringslivet vurderer nærhet til flyplass som veldig viktig.

– For noen avgjørende i sitt lokaliseringsvalg, sier han.

1.199 meter

I et felles prosjekt holder nå Arendal og Froland kommuner på med et reguleringsarbeid for å få på plass en ny og bedre vei inn til flyplassen. Utredningsarbeidet pågår og Arendal har lagt 300.000 kroner i potten til dette arbeidet. Trolig vil det langs en ny vei til flyplassen kunne bli svært attraktivt å anlegge næringsarealer. Arendal Lufthavn Gullknapp har konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen. Konsesjonen ble innvilget av Samferdselsdepartementet i 2014. Den gjelder for 20 år og erstattet den tidligere konsesjonen. Arendal lufthavn, Gullknapp, har vært en lufthavn med småflytrafikk. I konsesjonen lufthavnen nå har åpnes det også for vanlige ruteflyvninger. Konsesjonen tillater et trafikkvolum på omtrent 154 flybevegelser per uke og totalt 8.000 flybevegelser per år, ifølge opplysninger på Samferdselsdepartementets nettsted.

Hørselvern og solkrem

Under åpningen av flyplassen førstekommende lørdag vil det vrimle av veteranfly på Gullknapp. På flyplassens nettsted ligger det informasjon om de ulike flytypene, og har du penger til å betale kan det vanke flyturer denne dagen. Kjevik Fallskjermklubb vil være tilstede og feire flyplassåpningen med fallskjermhopping. For å komme inn til flyplassen kan du ta buss mot betaling fra Blakstadheia industriområde på åpningsdagen. Busser blir satt opp fordi veien er dårlig og det er få parkeringsplasser ved flystripa. Lufthavnen informerer også om at det er lurt å ha med hørselvern på grunn av støy og solkrem om det skulle bli strålende flyvær.