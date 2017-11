Grunneiere protesterer mot Sørsvann-planer

Annonse:

Et midlertidig stans i alt arbeid for å få vannstanden i Sørsvann ned er kravet fra tre grunneiere.

Allerede i februar i år varslet beboere rundt Sørsvann at en rørfeil under utbygging av butikktomter på Stoa ville gjøre at vannstanden i det folkekjære badevannet steg og ikke ville kunne gå tilbake til normalen. Nå varsler kommunen tiltak i samarbeid med grunnere, men Willy Andersen, Arne Borg og Nils Seldal mener det er for slapt og ber om at alt arbeid stanses.

– Mangelfullt

– Som grunneiere til Sørsvann anser vi de foreslåtte tiltak til å være mangelfulle utfra målet om at Sørsvann igjen kan innta sin normale vannstand og krever det foreslåtte arbeid midlertidig stanset. Vi anser å ha partsinteresser i saken og krever vår henvendelse behandlet som en forvaltningssak, skriver de i en epost til kommunen.

Grunneierne ble gjort oppmerksom på tiltakene som skal gjennomføres gjennom en artikkel i Agderposten, det mener de er feil når de har involvert seg i saken og selv eier tomt rundt vannet som berøres.

– Vi håper saken nå kan bli prioritert og ber om at vi som grunneiere til Sørsvann blir orientert på en annen måte enn gjennom tilfeldige artikler, skriver de i henvendelsen.

– Må graves opp

I februar rettet de tre kritikk mot behandlingen av saken, da de mente et rør på veien foran Biltema var lagt for høyt for at vannføringen skulle gå naturlig. De ba om at røret ble gravd opp og lagt godt og vel 85 centimeter lavere for å kunne ta imot vannet. Også rørene som var lagt under det nye næringsarealet mente de må graves opp og legges lavere for å sikre riktig fall for bekken mot Sørsvann. I motsatt fall vil det ikke ha noen hensikt å rette opp i den første rørføringen i veien foran Biltema, mener de.

Full stans

De mener røret fortsatt skaper problemer med vannstanden. Det Arendal kommune og grunneiere på tomta nå skal gå i gang med er ifølge Agderposten en opprenskning av bekkeløpet fra Sørsvann til Sagvannsveien. Andersen, Borg og Seldal mener det vil hjelpe lite med mindre røret på Vianor-tomta legges lenger ned.

– Selv om ingen vil se det i øynene ennå er det her bare en løsning på utfordringen med oppdemming av Sørsvann. Bekk fra Sørsvann til krysningspunkt ved Sagvannsveien utbedres som foreslått. Det samme gjør rør i krysningspunkt bekk og vei, men her er de underliggende massene så utstabile at utbedring må til hvis det i fremtiden ikke skal oppstå de samme problemene som vi ser i dag. Det største utbedringstiltaket blir ny bekk fra krysningspunkt til jernbanelinje. Her ligger, som alle parter nå bør være kjent med, et feilmontert rør som skal håndtere bekken på denne strekningen på ca. 130 meter. Dette røret er lagt for høyt og vil som kjent stanse vannet som skal transporteres mellom disse to vannene, skriver de tre grunneierne i brevet.

De krever at arbeidet stanses og at det blir lagt en helhetlig plan for hvordan Sørsvann skal føres tilbake til sin naturlige vannstand. De ber også kommunen lage og forvalte en vedlikeholdsplan for å hindre at problemet gjentas.