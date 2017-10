Annonse:

NYVALGT: Leder Josefine Gjerde, Mona Shirin Bagheri, Martine Kvam, Henrik Johan Gjernes, Rasmus Lomm, og Herman Bakke Karlsen er det nye styret i Grønn Ungdom Aust-Agder. Foto: Grete Helgebø

Grønne ungdommer valgte nytt styre

Josefine Gjerde er ny lokallagsleder i ungdomspartiet. Mona Shirin Bagheri er nestleder, og Martine Kvam, Henrik Johan Gjernes, Rasmus Lomm, og Herman Bakke Karlsen er styremedlemmer. Engasjert

Nå håper de politiske ungdommene å sørge for bedre valgresultater i kommende lokale og nasjonle valgt.

– Etter et godt valg med oppslutning på 3,2% nasjonalt, opp 0,4 prosent siden forrige stortingsvalg er vi mer motiverte enn før til å jobbe videre, skriver ungdommene i en pressemelding. Leder Josefine Gjerde er fersk i ungdomspolitikken og håper å kunne bruke engasjementet sitt til noe positivt.

– Jeg har alltid vært engasjert i dyrevernsaker og miljø. Jeg har hatt mange meninger jeg ikke har gjort noe med, og det vil jeg gjøre nå, sier hun. Vil øke

Miljøpartiet de Grønne gjorde seg historiske ved kommune- og fylkestingsvalget i 2015. De fikk da inn en representant i bystyret i Arendal og en i fylkestinget. Bystyrerepresentant Magrete Martens Breivik fikk imidlertid permisjon fra alle politiske verv etter mobbesaken i bystyret, partifelle Kai Olav Fredriksen overtok vervet hennes og satt dermed i både bystyret og fylkestinget Kort tid etter meldte han overgang til Høyre og partiet er nå ikke representert i verken kommune- eller fylkespolitikken. Den nyvalgte ungdomslederen sier at de nå har god dialog med det lokale moderpartiet og vil jobbe hardt frem mot neste kommune- og fylkestingsvalg.

– Stortingsvalget gir oss håp om at vi kan bli større i lokalvalget. Vi vil være synlige i hele fylket og at folk skal se oss som et reelt alternativ, enda flere enn de som allerede har gjort det, sier hun.

