Griper inn i Grandgården-utbyggingen

Fylkesmannen opphever rammetillatelsen gitt av Arendal kommune.

Det kommer frem i avgjørelsen justis- og vergemålsavdelingen ved Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, som ble tatt 1. mars. Fylkesmannen griper inn og opphever vedtaket fra kommuneplanutvalget i Arendal i november i fjor. Der gikk flertallet inn for å gi rammetillatelse for riving av Grandgården og bygging av et nytt kombinert nærings- og leilighetsbygg på Langbryggen 19, i tillegg til å godkjenne byggeplanene. Ifølge Agderposten er halvparten av 32 leiligheter i det påtenkte bygget allerede solgt.

Ble påklaget

Like etter ja-vedtaket i november ble det klaget inn for fylkesmannen av Skydebaneområdets velforening og flere naboer og i klagene trekkes den omstridte femteetasjen inn, hvor klagerne mener det er søkt om mer bruk av arealet i denne etasjen enn det reguleringsplanen legger opp til. I januar ble klagene vurdert av kommuneplanutvalget, der flertallet ikke fant noen grunn til å endre tidligere vedtak og saken gikk dermed videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksbehandlingsfeil

I fylkesmannens vurdering heter det at rammetillatelsen gir adgang til å bygge et større areal i femte etasje enn det deler av planbestemmelsene i tiltaket åpner for og at det krever dispensasjon fra bestemmelsene.

–Fylkesmannen finner etter dette at det foreligger en innholdsmangel ved kommunens vedtak om rammetillatelse, siden kommunen ikke først eller samtidig med at rammetillatelsen ble innvilget har gitt nødvendig dispensasjon fra den aktuelle planbestemmelsen, skriver fungerende justis- og vergelmålsdirektør Eva Jørlo ved Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

I plan- og bygningsloven legges det opp til at søknader om tillatelse kan deles opp i rammetillatelse og igangsettingstillatelse, i tillegg til at kommunne kan gi lov til ytterligere oppdeling av søknad om igangsettingstillatelse. Rammetillatelsen kan derimot ikke deles opp.

–I dette tilfellet har kommuneplanutvalget godkjent byggeplanene 16.11.2016, mens resten av rammetillatelsen ble gitt 02.01.2017, heter det.

Nye tegninger

Hun oppfordrer søker om å sende inn nye byggetegninger av femte etasje om ønsket er å få søknaden i tråd med planen, dersom det ikke skal søkes dispenasjon. Jørlo ber også Rambøll Norge AS, som søker om tiltaket på vegne av selskapet Langbryggen 19 as om å legge til grunn rådmannens forståelse av arealberegningen av femte etasje i det nye Grandgården-bygget.

–Når kommunen fatter nytt vedtak om rammetillatelse, må det gis anledning til å klage på vedtaket i sin helhet, heter det i opphevingsvedtaket fra fylkesmannen.

Krysset grensen

Skydebaneområdets velforening med Glenn Steffan Olsen og Arild de Lange Nilsen i spissen skriver i en uttalelse til fylkesmannens avgjørelse at de har store utfordringer med å forstå hvordan en profesjonell aktør kan blande sammen elementære arealbegrep. Det handler altså om hva som er bebygget areal eller ikke.

– Fotavtrykket til 3. etasjen fremstilles som bruksarealet til 4. etasjen og fem åpne balkonger som ikke skal med i arealgrunnlaget medtas i dette arealet. Det er forståelig at forslagsstiller ønsker en størst mulig 5. etasje og at man i et slikt tilfelle er kreativ. I dette tilfellet har man krysset grensen for hvor kreativ man kan være ved å gjøre flere elementære feil, skriver foreningen.

De to mener det er vanskelig å forstå hvordan en proff aktør vil gjøre slike feil ubevisst og har liten sans for hvordan det er blitt fremlagt for politikerne i kommuneplanutvalget. Selv om forslagstilleren gjør som fylkesmannen krever, og endrer størrelsen på femte etasje, mener velforeningen fortsatt at det vil være motstrid mellom tegningene som er sendt inn med byggemeldingen og reguleringsplanen.

Sivilombudsmannen

Fra første signal om at det var satt i gang planer om riving og oppføring av et nytt bygg i den gamle bygården på kaifronten i Arendal, satte velforeningen og naboer i gang sitt arbeid for å motvirke forringelse av sitt nærmiljø. I uttalelsen mener velforeningen at det i reguleringssaken er gjort to grove saksbehandlingsfeil.

–Vi er av den oppfatning at disse hjemler oppheving av en vesentlig del av den godkjente reguleringsplanen. En klage til Sivilombudsmannen vil vurderes når nye og reviderte byggemeldingstegninger foreligger, heter det.

Velforeningen mener det er trist at saken har tatt så lang tid, men mener det i stor grad er forslagsstilleren selv om er ansvarlig for tidsbruken. Avslutningsvis oppfordrer velforeningen til konstruktiv dialog mellom ale parter i det videre arbeidet for å unngå ytterligere forsinkelser.