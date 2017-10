Vil ha gratis busskort til flyktninger

Annonse:

Gratis buss skal gjøre det lettere for flyktninger å komme i jobb og sørge for at hele kommunen tas i brukt til bosetting.

I 2017 har Arendals politikere sagt ja til å bosette 130 flyktninger, 15 av dem skal være enslige mindreårige asylsøkere. Av midlene kommunen får for å integrere disse foreslår rådmann Harald Danielsen å bruke 1,7 millioner kroner til gratis busskort neste år.

Dyrt

En god del av flyktningene som er kommet til Arendal er bosatt i sentrum, men nå leies det ikke inn nye boliger der. Istedenfor bosettes de fleste på Nedenes og Saltrød i tilknytning til mottaksskoler for barna. NAV har fått tilbakemeldinger om at flykningene som bosettes utenfor sentrum synes transport, logistikk, relasjoner og miljø og viktig, og derfor vil de heller bo nærme sentrum. Rådmannen understreker at veldig få av flyktningene som kommer til Norge har gyldig førerkort eller råd til å kjøpe bil.

– Spesielt for familiene er det dyrt å prioritere kjøp av busskort. Busskortene til skole gjelder kun i skoletiden og innenfor deres egen skolekrets og kan derfor ikke brukes til fritidsaktiviteter. For å kunne oppnå spredt bosetting i større grad er det nødvendig å benytte kollektiv transport. Utfordringen i dag er at mange velger å flytte nær sentrum etter at NAV har bosatt dem utenfor bykjernen. Det blir for kostbart med transport, og koordinering av hverdagen blir for krevende, står det i saksfremlegget.

Åpner for alle

Som en alternativ løsning står det i saksfremlegget at gratis eller redusert busskort kunne vært tilknyttet alle lavinntektsfamilier, ikke bare flyktninger, rådmannen anslår at det ville kostet minst det doble og skriver at det i så fall må vurderes nærmere.

Rådmannen ber også politikerne sette i gang arbeidet med en ny sak om det sosialfaglige arbeidet med flyktninger og i bolig- og nærområder for å gjøre dem mer inkludert og integrert. Bystyrepolitikerne tar stilling til saken kommende torsdag.