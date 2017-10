Vil gjøre Arendal attraktiv

Annonse:

VIL BEHOLDE PLASTPOSER: Ingrid Skårmo for Fremskrittspartiet synes at plastposene fortsatt kan bestå. Foto: Helene Walle

Politikerne vil satse på kultur, miljø, eldre og tidlig innsats for barn og unge.

En ting som stod sentralt da politikerne vedtok budsjettet for 2018 i torsdagens bystyremøte var levekår og vekst i kommunen. Politikerne var enige i at kommunen skal være attraktiv å bo i, både for unge, innflyttere og eldre.

Tidlig innsats

– De unge skal ha det godt i Arendal. Det er viktig at vi foku­serer på tidlig innsats i barnehage og skole, og det er viktig med en bedre tverrfaglig innsats, sa Milly Olimstad Grundesen fra Senterpartiet fra talerstolen.

Hun understreket at barn skal oppleve skolen som noe positivt.

– Vi kjenner vel alle igjen stjernene i øynene til seksåringer som skal på skolen. Det er sørgelig hvor fort noen av de stjernene blir slukket, sa Grundesen.

– Det fødes for få barn i Arendal, sa Geir Fredrik Sissener fra Høyre.

Han mener at politikerne må prestere mye tøffere enn det op­p­o­sis­jonen legger opp til.

– Vi må legge opp til bedre kår for vekst og utvikling, sa han.

Et grunnlag

Anniken Solfjeld Pedersen fra Arbeiderpartiet er lærer og fortalte om sine elever og at det er de som skal føre Norge videre i framtiden.

– Barna våre må kunne lese, skrive og regne. De skal vokse opp til å bli aktive deltakere i vårt samfunn, og noen av dem skal kanskje være med å styre landet. Vi vil satse på tidlig innsats i første og andre klasse, sa hun og la vekt på at det allerede da er lagt et godt grunnlag for barna.

Jelena Høegh-Omdal fra samme parti la til at det ikke kun er barn med store vansker som trenger hjelp.

– De med mindre vansker blir ofte senere oppdaget. Alle barn har rett til å bli sett og hørt, sa hun.

En rød tråd

Nina Jentoft fra Arbeiderpartiet understreket at politikerne har kommet langt på få år. Hun fortalte om den røde tråden fra det forrige budsjettet.

– Dette budsjettet er sterkt på levekår og likestilling akkurat som det forrige, sa hun.

Jentoft pratet også om barnevernet og dets manglende kapasitet.

– Vi har kommet et stykke på vei, også her, men det gjenstår mye. Sykeprosenten er skyhøy og vi sliter ut våre mest erfarne medarbeidere. Det må vi gjøre noe med, sa hun.

Plastposer

Plastbruken ble tatt opp i formannskapet da budsjettsforslaget ble presentert. Det ble også tatt opp i bystyret som et viktig og engasjerende tema. I formannskapsmøtet ble det lagt størst vekt på plastposebruken, men nå har politikerne strukket seg å fokusere på den generelle plastbruken i kommunen.

– Plast engasjerer. Det engasjerer ungdomslag og næringsdrivere, sa Rune Sævre fra Sosialistisk Venstreparti.

Han kunne fortelle at han har fått flere henvendelser fra næringsdrivende med spørsmål om hvordan de kan følge opp bruken av plastikk.

– Det handler ikke bare om plast­poser, men bruken av plast. Det er mer plast i havene våre enn det er fisk, sa Sævre.

Engasjerende

– Dette er en liten, men svært engasjerende sak, sa Solfjeld Pedersen. Hun mente at vi kunne se på saken i flere størrelser. Vi kunne satse stort, eller vi kunne begynne smått. Hun mente at å se på kommunen innad ville være i størrelsen «small».

– Jeg synes at vi kan juble for det flotte tiltaket. For min del kan vi godt starte så fort som mulig.Det koster jo ikke akkurat så mye, sa hun til Anders Kylland, Fremskrittspartiet, sitt spørsmål på når hun eventuelt ønsket å starte reduksjonen av plastbruk.

– Samfunnet rundt oss har jo startet for lenge siden. Ingrid Skårmo fra Fremskrittspartiet snakket om plastposene og hvor liten andel som ble hevet i feil avfall.

– Seksti prosent av plastposene brukes til å emballere restavfall. Kun tre prosent blir tømt i rest­avfall. Dette var i 2009, men jeg tror ikke tallene er så forandret. Jeg tror mange er enige med meg i at vi fortsatt trenger plastposer, sa hun.

Kultur

Kulturen i kommunen vår stod også sentralt under budsjettforhandlingene. Flere pekte på at de ønsket et større fokus på kultur, både for unge, innflyttere og eldre.

– Nye lokaler til kulturskolen har vært et viktig og spennende arbeid, sa Grundesen fra Sp.

Benedikte Nilsen fra Høyre la inn et verbalforslag om å gi femti tusen til Kilden i budsjettet. Dette kunne brukes til å kjøpe kinobilletter, billetter til Vitensenteret, inngang til kulturhuset eller nye møbler, sa Nilsen.

– Alt faller sammen. De har ikke noen gode møbler å sitte i, de har ikke aktiviteter som biljardbord. Det er bare et reir igjen, sa hun.

Varme hender

Ingrid Skårmo, Frp, har hatt en tur til mange av sykehjemmene i Arendal for å se hvordan de har det.

– Hos mange var det bra, men hos noen var de frustrerte over at de hadde for få midler til å kjøpe inn nødvendig utstyr. Vi ønsker i vårt budsjett å øke øremerkede midler til aktivitetstilbud til eldre, sa hun under torsdagens møte.