Gavesjekk til baileys og pels

Annonse:

LIVSGLEDE: Saltrød bo- og omsorgssenter ble kjempeglad for gavesjekken til Livsgledeprosjektet deres. Her takker avdelingsleder Vigdis Langemyr for gavesjekken som ble gitt av Reidun Normann og Arnhild Solvang fra LC Arendal Tyholmen. Foto: Helene Walle

Saltrød Bo- og omsorgssenter mottok fredag en gavesjekk på tre tusen kroner fra Lions Arendal Tyholmen til stor glede for senteret.

Beboerne på omsorgssenteret satt rundt bålpannen og fikk servert vafler og kaffe. Tilstede var også LC Arendal Tyholmen, også kalt Lions, som gladelig overrakk den store gavesjekken på tre tusen kroner. Avdelingsleder Vigdis Langemyr og pleier Edel Nordheim Pedersen takket og bukket for gaven som skal brukes på pelstepper og noe godt i kaffen til beboerne i juletiden.

Bidratt



– Teppene er allerede kjøpt inn, totalt seks stykker. Resten av gavesjekken skal brukes på litt baileys så beboerne har noe godt i juletiden. Det er viktig å unne seg noe ekstra da, smilte Langemyr.

Pedersen sa at Lions er over hundre år, og at de alle de 34 årene eldresenteret har vært, så har Lion bistått med både det ene og det andre. Det var søstrene Reidun Normann og Arnhild Solvang fra Lions som ga fra seg sjekken denne gangen.

– Vi har hjulpet her flere ganger, men vi hjelper også andre eldresentre. Det er viktig at de har det godt. Det er ikke alt kommunen har råd til så da er det fint at vi kan bidra litt, sa Solvang.

Avdelingsleder Langemyr skrøt også over Lions hjelp.

– Lions har vært vår hjelpene hånd helt siden vi åpnet. I september i fjor fikk vi hele tjuefem tusen kroner til livsgledeprosjektet vårt, sa avdelingsleder Langemyr.

Livsglede



Bo- og omsorgssenteret håper å få Livsglede-sertifisering i 2018. For å få sertifiseringen må omsorgssenteret ha tilrettelagte aktiviteter som fremmer trivsel for hver enkelt. Det kan innebære kontakt med dyr, frisk luft, sang og musikk, fysisk aktivitet eller åndelig aktivitet. Det er viktig for avdelingslederen at hvert enkelt menneske føler at de får den trivselen de fortjener på senteret.

– Jeg føler at vi har jobbet med livsglede siden vi startet senteret. Vi har alltid hatt et sterkt fokus på tilrettelagt aktivitet og at pasientene skal ha høy trivsel og glede i hverdagen, sa hun.

Formelt har de hatt livsglede-prosjektet siden 1.januar 2017. Nå kan de bli det femte bo- og omsorgssenteret i kommunen som får sertifiseringen.

Livsgledeprosjektet skal ha en jevnlig vurdering, slik at beboerne hele tiden skal få tilpasset aktivitetene etter alder og deres egne ønsker.

– De blir eldre og da må kanskje aktivitetene fornyes litt for noen. Et annet viktig punkt er at det er systematisk planlagt, slik at beboerne vet aktivitetene i lang tid framover, sa hun.

Høner

Saltrød bo- og omsorgssenter har et stort fokus på dyr. De har høner om sommeren og finker inne hele året, til stor glede for beboerne.

– Noen ganger får vi hundebesøk, og vi har hatt besøk av hest. Til og med innendørs, ler Langemyr.

På senteret har de 34 beboere som har langtidsplass, men det er også besøkende som kommer på besøk for noe godt å spise eller for en prat. Langemyr forteller om viktigheten av et godt miljø på senteret.

– Livsglede skal være en like viktig del som medisiner og mat, avslutter hun.