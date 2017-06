Fylkesmennene skal administreres fra Arendal

Annonse:

STATLIGE ARBEIDSPLASSER: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) oppplyser at Fylkesmennenes fellesadministrajon skal legges til Arendal. Arkivfoto: Esben Holm Eskelund

Arendal blir hovedsete for administrasjon av alle fylkesmannsembetene i Norge.

1. januar 2019 åpner Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) kontor i Arendal. Det er klart etter at regjeringen har bestemt at administrativ kompetanse og kapasitet skal samles i byen. Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsted er samlokaliseringen i Arendal et ledd i bedre styring av embetene.

– Ved å etablere enheten i Arendal kan vi bruke og videreutvikle gode kompetansemiljøer i denne regionen, uttaler kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fra Høyre.

Administrasjonsenheten skal ha hovedsete sammen med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i Arendal.

Arbeidsplasser på sikt

Ifølge meldingen vil fellesadministrasjonen fra 1. januar 2019 bestå av medarbeidere som jobber med administrasjon i embetene i dag. I hovedsak er det leder som vil ha kontorplass i Arendal, mens medarbeiderne vil ha arbeidssted ved embetene rundt om i landet som i dag.

– Enheten vil på sikt ha om lag 5-15 medarbeidere i Arendal, heter det.

Samlingen i Arendal er et av resultatene for lokalisering av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, som regjeringen har fått i stand i samarbeid med samarbeidspartiet Venstre.

Tre hovedområder

Fellesadministrasjonen for fylkesmennene vil få oppgaver innen styring, drift og utvikling innen områdene IKT, informasjon- og dokumentforvaltning, HR og personalforvaltning, samt økonomi og anskaffelser.