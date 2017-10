Markagrenser engasjerer arendalittene

Annonse:

DISKUSJON: Under folkemøtet ble gjestene delt inn i grupper for å diskutere rundt de forskjellige naturområdene. Foto: Helene Walle

Engasjementet rundt markagrenser i Arendal er stort. Onsdag stilte mellom nitti og hundre mennesker opp til folkemøte i bystyresalen.

Fempartiene, bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Ventre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, har vedtatt at det skal innføres markagrenser i kommunen. Det vil si områder som skal tas hensyn til for friluftsliv og framtidig utbygging i kommunen.

Helst enstemmig

Utvalgsleder Nina Jentoft fra Arbeiderpartiet ønsket velkommen til folkemøte og begynte med å si at naturområdene i Arendal er viktige for trivsel og god helse.

– Denne gangen skal vi ikke se på hva vi skal bygge ut, men på hva vi skal bevare, sa hun med et smil om munnen.

Om lag hundre personer dukket opp på folkemøtet, og det var bare så vidt at det var nok sitteplasser til alle sammen. Det ble tydelig at dette er en sak som engasjerer mange, og flere holdt innspill under møtet onsdag kveld.

Tre soner

Politikerne har kommet frem til tre soner de ønsker å fokusere på: Hisøy, Åsbieskogen og det som er blitt kalt bymarka øst i Arendal.

– Vi har sett på de områdene som blir mest brukt i friluftssammenheng, og på de områdene som har mest potensiale med tanke på brukersekvens og opplevelsesverdier, sier Kristin Fløystad som jobber med planlegging av områder i kommunen.

Hun legger vekt på at det nå er viktig med innspill fra befolkningen i Arendal for å tilrettelegge sonene på best mulig måte for alle parter.

Engasjement

Flere kom med innspill under folkemøtet onsdag. Blant dem var Christian Pedersen fra Aksjonsgruppa for vern av Åsbieskogen og biejordene:

– Dette er kjempeviktig for oss, våre barn og barnebarn. Takk til dere politikere for at dere viser vilje til å få dette til. Det er langt fram enda, men jeg håper og tror at det kommer noe positivt ut av dette, sa han til forsamlingen.

Pedersen pratet om de grønne fingrene i Åsbieskogen som må bevares. Han nevnte en grønn strekning ut mot Bjønnes og en ut mot Plankemyra som eksempler.

– De grønne fingrene er viktige, og de må få lov til å fortsette å eksistere, sa han engasjert.

Grupper

Innspillene handlet også om viktigheten av å ha nære naturområder i gangavstand for innbyggerne, som også skal være tilrettelagt andre som kanskje ikke har samme muligheter. Det ble snakket om skogeiernes tap om vinteren når områder skal bli brukt til vintersport og det ble snakket om faren for økt biltrafikk og planleggingen av store parkeringsplasser i de grønne sonene. Under folkemøtet ble det, etter innspillene, lagt ut to kart over hver av de tre sonene og folk ble bedt om å dele seg inn i grupper for å diskutere de områdene som var viktige for dem. Det var fullt rundt alle de seks bordene og folk diskuterte, tegnet og skrev forklaringer på kartene. Dette ble gjort for å skape en debatt og refleksjon rundt temaet. Fløystad ba deretter alle om å sende inn eventuelle innspill til kommuneplanutvalget dersom de ønsket det.

Bymarka

Atle Brekke er en av de som kom for å støtte bevaringen av naturområdene i bymarka. Det området får tilførselsveien mellom Krøgenes og E18 gjennom seg, og blir også berørt av selve motorveiutbyggingen. Da denne debatten pågikk skapte den store protester og stor frustrasjon for grunneiere og mennesker som er glade i området.

– Det er så ødelagt der allerede, så det er interessant å se hva de vil bevare. Jeg synes jo at vi må bevare det som er igjen, sa Brekke.

Jentoft er veldig fornøyd med at det var et såpass godt oppmøte, men fortalte at de også forventet stort engasjement.

– Jeg visste jo at dette er en sak som engasjerer mange. Jeg hadde håpet at det kom enda flere grunneiere, men jeg er veldig fornøyd, sa utvalgslederen.

Gangen videre

Jentoft forklarte at politikerne har lovet innbyggerne å ta opp saken om markagrenser igjen så snart de begynner med rullering av kommuneplanen, så nå var det tiden for et offentlig folkemøte. Det har vært et stort ønske fra innbyggerne, men også fra politikerne selv, for å se på interessemotsetningene.

– Jeg følte igrunn at planene falt i god jord, sa Jentoft fornøyd om innspillene som kom inn.

Videre skal saken skal opp til offentlig høring før den går tilbake til kommunplanutvalget og bystyret for endelig behandling.

– Nå er jeg opptatt av at vi får et så stort flertall som mulig i bystyret, helst enstemmig, sa Jentoft og la til at hvis ikke det er stort nok flertall, er det en risiko at markagrensene kan endres ved neste periode.