Full enighet om å opprette ny skole

Bystyret i Arendal har vedtatt å opprette en ny skole i kommunen fra nyttår.

Et enstemmig bystyre har bestemt at ressurssenteret ved Asdal skole skal bli en egen skole med egen rektor. Den nye skolens navn blir Lunderød skole og ressurssenter. Bakgrunnen for å skille ut ressurssenteret fra Asdal skole til en egen skole, er veksten ved senteret og at rektor Jon Erik Bakke ved Asdal skole går av med pensjon. Ved dagens ressurssenter er det rundt 45 ansatte og det er elever fra barneskole til videregående nivå. Ressurssenteret er et skoletilbud til elever med svært store behov som ikke er mulig å kunne tilby i den ordinære skolen.

Krevende stilling

Bakke har vært med på oppbyggingen av ressurssenteret, men rådmannen har vært bekymret for rekruttering av ny rektor til Asdal skole med et ressurssenter i vekst.

– Det kreves tilstedeværende kompetent faglig ledelse i dagens skole. En rektor som skal lede et ungdomstrinn i eget bygg, et barnetrinn i to bygg og et ressurssenter i eget bygg, vil vanskelig ha tilstrekkelig faglig kompetanse på hele fagfeltet til nåværende Asdal skole, lød rådmannens bekymring.

Ved å splitte Asdal skole og Asdal ressurssenter i to skoler mener rådmannen det sannsynligvis vil være lettere å få tak i to nye rektorer på begge skolene med høy fagkompetanse og i tillegg har personal- og økonomikompetanse.

Viktig for elevene

Arbeiderpartiets Cathrine Krogstad Hansen sa at hun mener ressurssenteret allerede i dag først og fremst er en skole med skolefritidsordning, som har et behov i spennet mellom opplæring og pleie, men er likevel en opplæringsenhet.

– Komitéens forslag til navn synes jeg var en kjempeidé. Det vil være fint for elevene å kunne snakke om skolen sin, ikke bare ressurssenteret sitt, sa hun.

Fikk skryt

Rektor Jon Erik Bakke fikk mye skryt for innsatsen han har gjort som rektor ved Asdal skole og ressurssenter.

– Jeg vil rette en stor takk til rektor ved Asdal skole og ressurssenter. Han har gjort en enormt stor innsats. Han har hatt et stort ansvarsområde, sa Venstres Cathrine Høyesen Hall.

Høyres Geir Fredrik Sissener la til at å skille ut ressurssenteret og opprette en ny skole av den er å følge opp den avtroppende rektors ønske og at ressurssenteret fortjener en egen rektor.