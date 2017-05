Frp-toppen er ferdig med pustepausen

Annonse:

Etter tolv dagers politisk pause er Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen klar til ny dyst.

29. april skrev politikeren på Facebook at hun ville ta en pause fra politikken etter vinterens hardkjør. Torsdag skriver Agderposten at stortingskandidaten for Aust-Agder Frp er klar for å gå i gang igjen. Med jobb, verv i både bystyret i Arendal og fylkestinget i tillegg til å ha familie, ble det for mye for 30-åringen da frontene i Frp barket sammen i åpen konflikt i flere runder.

–Kalenderen var full. Jeg hadde rett og slett behov for å trappe ned en stund, sier hun til avisen.

Uten Facebook

Hun meldte avbud til landsmøtet og trakk kandidaturet som medlem til sentralstyret. I hviledagene har hun konkludert med at Facebook ikke er arenaen for å håndtere dype uenigheter. Hun varsler i avisen at hun ikke vil delta i debattene der, men kommer til å bruke politikerprofilen sin til å legge ut informasjon om politiske saker hun jobber med.

Ut av fylkesstyret

Ifølge avisen trekker hun seg fra alt organisatorisk arbeid for å fokuserer på politikken. Det betyr at hun vil ut av fylkesstyret i Fremskrittspartiet.

– Jeg må kutte ned på noe, og dette er noe av det som tar en del tid. Jeg synes ikke det er riktig at jeg bruker til på organisatorisk arbeid når jeg skal konsentrere meg om politikken, sier hun.

Lytter til Siv

Til avisen sier Bruun-Gundersen at hun håper rivalen i nominasjonskampen, Ingebjørg Amanda Godskesen, fortsette engasjementet i partiet og for partiet og at hun fortjener ros for innsatsen gjennom åtte år som stortingsrepresentant. På spørsmål om det nå blir fred svarer Bruun-Gundersen at partileder Siv Jensen har sagt at det som har vært skal de legge bak seg.

– Da gjør vi det, sier hun.