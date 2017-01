Frp-politiker melder seg ut

Bystyrerepresentant i Arendal forlater Fremskrittspartiet.

Liv Heidi Arnesen melder seg ut av partiet. Bakgrunnen for utmeldingen skal være avstemmingen i Aust-Agder fylkesting i desember, der tre av partiets representanter stemte for sammenslåing av de to agderfylkene. Hun begrunner utmeldingen med at hun ikke kan drive valgkamp som medlem av et parti som ikke respekterer folkeavstemninger.

–Fremskrittspartiet ser svakheter ved vårt demokrat. Det bør derfor innføres et system der velgerne, gjennom folkeavstemninger, får direkte avgjørende beslutningsrett, skriver hun.

Ingen respekt

Arnesen mener partiets representanter alltid skal følge resultatet av en folkeavstemning, men at dette ikke respekteres. Hun skriver videre at demokratiske prosesser i Fremskrittspartiet heller ikke respekteres og minner om at rådsmøtet i fylkespartiet sa nei til fylkessammenslåing, mens tre av fire fylkestingsrepresentanter ikke tok hensyn til rådets beslutning.

Saken oppdateres