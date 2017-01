Frp-lederen kastes ut av partiet

Lederen i Arendal Fremskrittsparti er ekskludert med umiddelbar virkning.

Ifølge Agderposten ble leder Bjørnar Solvei kastet ut av Frp tirsdag kveld da fylkesstyret holdt møte. Det begrunnes med at lederens handlinger og offentlige uttalelser vurderes som grove brudd på partiets vedtekter om opphør av medlemskap. «Et medlem som har brutt partiets program, vedtekter, retningslinjer, eller handlet på en måte som kan bidra til å skade partiets eller partimedlemmers omdømme, kan fratas sitt medlemskap enten permanent eller for en tidsavgrenset periode.», heter det bestemmelsen. Medlemmer som ekskluderes kan klage til sentralstyret i partiet innen to uker.

Konflikter

Ifølge avisen er det uroen rundt vedtaket om fylkessammenslåing og kravet om nytt nominasjonsmøte for stortingslisten, som er kimen til konflikten som har oppstått mellom fylkesstyret og lokallagslederen.

«Som leder av fylkeslagets største lokallag har man ansvar for å løse konflikter og til å forhindre at konflikter eskalerer. I partiarbeid skal man ta hensyn til sine partikollegaer og respektere deres meninger og oppfatninger, selv når de er uenig med en selv. Fylkesstyret har ønsket en annen løsning, men har ikke lykkes med å finne en minnelig løsning med Solvei», heter det i en uttalelse fra styret.

Ingen undergang

Solvei sier til avisen at han er overrasket over at fylkesstyret bruker eksklusjon som virkemiddel, og at det ikke er grunnlag for det fordi han mener han verken har brutt partiets etiske retningslinjer eller hetset noen. Han mener at andre har skrevet mer kraftige og hetsende innlegg enn han selv og sier han vil klage inn vedtaket til sentralstyret i Fremskrittpartiet.

–Jeg er glad i partiets politikk, men vil legge til at dette er ikke verdens undergang for meg, sier Bjørnar Solvei til Agderposten.

På Facebook tirsdag kveld skrev Solvei at han håper sentralstyret gjør om vedtaket fra fylkesstyret.

– Trist at mennesker som ikke kan svare for seg har myndighet til å ekskludere på denne måten, håper virkelig at sentralstyre tar dette vedtaket alvorlig og reverserer dette, blir spennende å se, skriver Solvei.

Også medlemmet Ingart Blikra er fratatt medlemsskapet sitt, mens Helge Christophersen er advart om utestengelse.

Flere kan kastes

Ifølge NRK Sørlandet skal det være krav om at 15 medlemmer i Aust-Agder Frp skal ekskluderes. I Arendal og Froland skal det være krav om at fylkesleder Peter A. Busch blir kastet ut sammen med seks andre. Lokallaget i Gjerstad skal ha krav om at åtte andre kastes ut, blant andre fylkesstyremedlem Odd Gunnar Tveit. Han er ikke fornøyd med situasjonen partiet står i.

–Når rakner partiet i Aust-Agder, sier han til statskanalen.