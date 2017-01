FRP-BRÅKET: – Nå er det full krig

Bystyrerepresentant Edward Terjesen i Arendal teller på knappene om han skal avslutte sitt 44 år lange medlemsskap i Fremskrittspartiet.

I en kommentar på Facebook onsdag kveld skrev bystyrerepresentanten at han vurderer å melde seg ut av partiet. Kvelden før vedtok fylkesstyret i Aust-Agder Frp å kaste ut lederen av Arendal Frp, Bjørnar Solvei og medlemmet Ingart Blikra. Et tredje partimedlem slapp unna eksklusjonsmøtet med en advarsel om utkastelse. Begge de to ekskluderte har varslet at de skal klage på vedtaket til sentralstyret i Fremskrittspartiet.

Konklusjon tirsdag

Terjesen bekrefter til Arendals Tidende at muligheten for at han leverer sin utmelding er høyst reell. Han venter imidlertid på utfallet av et ekstraordinært fylkesstyremøte førstkommende tirsdag. Da skal styret ta stilling til hele 17 medlemmers fremtid i Fremskrittspartiet. Ifølge Agderposten står bystyremedlem, gruppeleder i fylkestinget, nyopprykket medlem i kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og den foreløpige toppkandidaten til stortingsvalget, Åshild Bruun-Gundersen, i fare for å bli ekskludert. Det samme gjør fylkesleder Peter André Busch, politisk nestleder Chim A. Kjølner, organisatorisk nestleder Martin Konstali, studieleder Silje Haugli, nominasjonskomitéleder Lene D. Langemyr, gruppeleder i Grimstad Terje Stalleland og gruppeleder i Lillesand Arne Gulbrandsen. Ifølge avisen skal også Gjerstad Frp ha varslet åtte medlemmer om mulige brudd på partivedtektene.

–Full krig

Bystyrerepresentant Terjesen har vært medlem i partiet helt siden den gang det het Anders Langes Parti. Det gjorde inntog i norsk politikk i 1973 og ble i 1977 omdøpt til Fremskrittspartiet. Førstkommende tirsdag kan det bli brudd. Terjesen reagerer sterkt på at fylkesstyremedlemmer som selv er involvert i den pågående konflikten behandler saker om utkastelse fra partiet. I det ekstraordinære fylkesstyremøtet tirsdag står som nevnt også styremedlemmers navn på listen over Frp-ere som risikerer å bli kastet.

–Det blir helt feil. Det er som bukken som passer havresekken, sier han.

Han sier bråket som nå ryster Aust-Agder Frp ikke handler om nominasjonen til stortinget, der Åshild Bruun-Gundersen ble utropt til toppkandidat og nåværende stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen ble vraket. Terjesen mener det handler om avstemmningen om fylkessammenslåing, der alle Frp-representantene, med unntak av Anders Kylland, i desember i fjor stemte for å slå sammen Aust-Agder med Vest-Agder fylke.

–Nå er det full krig og partene står steilt, sier han.

Terjesen ble gjenvalgt til bystyret for Fremskrittspartiet ved lokalvalget i Arendal 2015 og fikk den sjette og siste faste plassen for partiet. Han mener partiledelsen sentralt helt opp til partileder Siv Jensen bør komme på banen og rydde opp i kaoset og mener det ikke var nok å sende organisasjonsutvalgets leder Helge André Njåstad til Aust-Agder for å prøve å rydde opp. Også bystyrerepresentant og mangeårig partimedlem Ingrid Skårmo kaller på partiledelsen. Hun er avventende til situasjonen legger også forklaringen på bråket til avstemmingen i fylkestinget.

–Da forsvant tilliten. Det er et tillitsbrudd, sier hun.

Skårmo er redd stortingsmandatet står i fare for å gå til Arbeiderpartiet. Tidligere denne måneden meldte bystyrerepresentant Liv Heidi Arnesen i Arendal seg ut av Fremskrittspartiet nettopp på grunn av partikollegenes handlinger i fylkestinget.

Bør trekke seg

Terjesen legger til at begge de to kandidatene til stortingslisten for Aust-Agder Frp nå bør tre til side til fordel for andre og at det kan bidra til å roe gemyttene. 11. februar skal det avholdes nytt nominasjonsmøte.

–Både Åshild og Ingebjørg burde trekke sine kandidaturer, sier han.

Bystyrerepresentanten sier til Arendals Tidende at han ikke har tillitt til Bruun-Gundersen etter at hun stemte for fylkessammenslåing tre dager etter at hun var valgt til toppkandidat til stortingsvalget når konklusjonen i rådsmøtet i forkant av fylkestingsmøtet var at representantene skulle stemme imot. Han mener også det sittende fylkesstyret må tre til side og at det må på plass et settestyre når eksklusjonssakene skal behandles tirsdag.

Nasjonal oppmerksomhet

Også i nasjonalt har bråket i Aust-Agder Frp begynt å gjøre seg bemerket. Dagbladet trekker sammenligninger til det famøse landsmøtet Fremskrittspartiet holdt i 1994 på Bolkesjø i Telemark. Der førte blant annet stridigheter om EU-spørsmålet til at landsmøtet i etterkant har fått tilnavnet «Dolkesjø».